Le Mac Pro M2 Ultra passe pour une bonne affaire… quand on le compare aux anciens Mac Pro sous Intel

Malgré son prix de 6999 $ (8299 € en France), le Mac Pro M2 Ultra présente un très bon rapport qualité/prix… quand on le compare à son prédécesseur, le Mac Pro Intel Xeon de 2019. Petite explication sur la vraie bonne affaire que propose Apple.

Le Mac Pro sous nouveau cru est l’ordinateur le plus puissant jamais conçu par Apple. Ce n'est cependant pas le plus cher jamais proposé par la compagnie. Le Mac Pro 2023 coûte 8299 € dans sa configuration de base. Dans sa version la plus gonflée, à base de M2 Ultra, CPU 24 cœurs, GPU 76 cœurs, Neural Engine 32 cœurs, 192 Go de RAM unifiée et 8 To de stockage coûte 13 819 €. C’est cher, très cher même. Mais le ratio prix/performances est phénoménal par rapport à la génération précédente.

Apple annonce ainsi que le processeur central de sa nouvelle puce est 30 % plus performant que celui du M1 Max, et 30 % plus rapide sur le plan graphique. Mieux encore, acheter un Mac Pro M2 Ultra avec les spécifications maximales revient bien moins cher que le dernier Mac Pro en date, sorti en 2019. Pour les professionnels, c’est une bonne affaire.

Le Mac Pro est bien plus rentable que ses devanciers

Un Mac Pro Intel Xeon W, avec 1,5 To de RAM, 8 To de stockage et deux GPU Radeon Pro W6800X Duo, coûtait près de 50 000 € à sa sortie, entre trois à quatre fois plus cher, pour des performances bien inférieures, que le Mac Pro le plus récent. C'est étonnant, mais malgré le prix élitiste de son produit, la firme de Cupertino est parvenue à le rendre bien plus intéressant qu’avant. Cela dit, le Mac Pro n’est qu'un des produits ultra premium officialisés lors de la WWDC 2023.

Le Vision Pro, le casque AR d’Apple, était la véritable vedette de la conférence. Avec cet accessoire, la firme vise à révolutionner notre quotidien et pourrait enfin populariser la réalité virtuelle. Étant donné son tarif de ce casque, 3499 $ aux États-Unis, il faudra patienter quelques années avant que Monsieur Tout-Le-Monde en soit affublé, mais en attendant, il propose lui aussi, ce qu’il se fait de mieux dans le domaine à un prix presque abordable… pour les entreprises et les professionnels.