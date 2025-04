Les 4 Fantastiques : le Surfeur d’Argent fait enfin son apparition dans cette nouvelle bande-annonce

Galactus a faim, et la Terre est au menu ! Le nouveau trailer des Quatre Fantastiques dévoile enfin le Surfeur d’Argent… et l’appétit gargantuesque de son maître. Préparez-vous à un combat cosmique version années 60.

La Marvel Cinematic Universe (MCU) vient de lâcher une nouvelle bande-annonce pour Fantastic Four: First Steps. On y découvre l’équipe de Reed Richards en stars mondialisées, prêtes à affronter leur menace la plus titanesque : Galactus, le dévoreur de planètes. Entre naissances, stretching et surf interstellaire, le film promet un mélange détonnant de drama familial et de chaos cosmique.

Alors que les Quatre Fantastiques, Reed (Pedro Pascal), Sue (Vanessa Kirby), Johnny (Joseph Quinn) et Ben (Ebon Moss-Bachrach), jouissent d’une célébrité planétaire, leur vie bascule avec l’arrivée d’un… bébé. Oui, Sue et Reed attendent un enfant. Mais côtoyer le bonheur n’empêche pas le danger : une silhouette argentée surgit dans le ciel, annonçant l’arrivée prochaine de Galactus. « Votre monde a été choisi pour être détruit », lance le Surfeur d’Argent, interprété par Julia Garner.

Lire également – Les 4 Fantastiques : la bande-annonce arrive dès ce 4 février, voici un teaser en prime !

Années 60, surf cosmique et bébé mutant

Le trailer mise sur une esthétique rétro-futuriste, clin d’œil aux comics originaux des années 60. Au milieu des buildings stylisés et des costumes vintage, une question persiste : comment cette famille de super-héros va-t-elle gérer nursery et apocalypse simultanées ?

Le Surfeur d’Argent, messager de Galactus, semble lié aux expériences spatiales de Reed. « J’ai repoussé les limites de l’espace », admet ce dernier, peut-être trop curieux pour son propre bien. Les plans de pieds titanesques écrasant des villes et d’ombres menaçantes laissent deviner Galactus, même si le géant reste hors champ.

Côté effets spéciaux, les pouvoirs élastiques de Mr. Fantastique font dans le cartoon chic, bien loin du réalisme sombre des Avengers. Un choix assumé, qui rappelle l’esprit décalé des comics.

Autre pivot du scénario : le bébé de Reed et Sue. Dans les comics, il s’agit de Franklin Richards, mutant capable de remodeler la réalité. Un atout de taille face à Galactus… et un pont potentiel vers l’introduction des X-Men dans le MCU. Réalisé par Matt Shakman (WandaVision), Les 4 Fantastiques Premiers Pas sortira le 23 juillet.