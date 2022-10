Les 22 processeurs Intel Raptor Lake de 13ème génération ont fuité, merci Microsoft

Microsoft a dévoilé bien involontairement la liste complète des processeurs Intel Raptor Lake-S qu’Intel devrait commercialiser incessamment sous peu. Si le fondeur de Santa Clara avait l’intention de surprendre ses clients, la firme de Redmond a définitivement gâché la surprise.

Nous avons déjà une bonne idée des spécifications techniques de la 13e génération de processeurs Core de bureau d’Intel. Les attentes sont énormes concernant ce produit, et les fuites sont trop nombreuses pour que l’entreprise puisse y faire quoi que ce soit. En voulant établir une liste des processeurs compatibles avec la très importante mise à jour 22H2 de Windows, Microsoft a par mégarde dévoilé la liste des futurs processeurs d’Intel. Ceux-ci étaient certes noyés dans une masse de références de processeurs, mais ils n’ont pas échappé à la sagacité des internautes.

En plus des six processeurs Intel Raptor Lake de 13ème génération dont nous vous détaillions les spécificités il y a déjà un mois : les versions K, F ou KF (débloqué pour l’overclocking, sans GPU et débloqué sans carte graphique intégrée) on découvre 16 nouveaux processeurs qui portent à 22 le nombre de références du catalogue d’Intel Raptor Lake. Cette liste concorde exactement avec celle dévoilée par le fabricant de cartes mères Gigabyte. Tout porte donc à croire qu’elle est conforme à la réalité.

La gamme de processeurs Intel Raptor Lake de 13ème génération comprend 22 références

Comme Intel n’a pas encore confirmé la véracité de cette liste, personne n’a encore de détail concernant les références, prix ou disponibilité de ces puces. Ces nouveaux processeurs utilisent un nouveau socket, le LGA 1700 ou Socket V. Cela signifie que les clients devront également s’équiper d’une nouvelle carte mère. Dans ce domaine-là, les nouveautés abordables devraient arriver d’ici le début 2023, voire la fin de l’année. De l’avis de tous, Intel devrait en tout cas commercialiser ses nouveaux processeurs avant la fin de l’année.

Quelques jours après sa sortie, la plus puissante de la gamme, l’Intel Core i9-13900K a déjà fait parler d’elle, avec l’aide de Gigabyte qui lance une nouvelle option d’overclocking activable en un petit clic qui met une grand claque, puisqu’en un clin d’oeil, la fréquence d’horloge du processeur passe à 6 GHz.

Source : Microsoft