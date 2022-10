Intel Core i9-13900K : overclocker le processeur à 6 GHz va devenir un jeu d’enfant grâce à Gigabyte

Gigabyte, connu pour ses cartes graphiques, ses cartes mères et autres accessoires pour les PC gaming, a dévoilé une nouvelle technologie conçue pour améliorer les performances du processeur Intel Core i9-13900K.

Quelques jours après la sortie officielle des nouvelles puces Intel Raptor Lake de 13e génération, le fabricant Gigabyte a annoncé une nouvelle technologie exclusive à la puce la plus puissante de la série, l’Intel Core i9-13900K. Pour rappel, ce dernier propose un total de 24 cœurs, dont 8 cœurs P et 16 cœurs E, ainsi que 34 threads. Les cœurs Performance sont cadencés à 3.0 GHz, mais peuvent monter à 5.40 GHz, voire à 5.80 GHz sur un seul cœur avec la technologie Max Turbo Frequency.

Gigabyte a décidé d’aller encore plus loin que les spécifications officielles d’Intel sur ses cartes Z970. En effet, le fabricant a annoncé qu’en mettant simplement à jour le BIOS des cartes mères Z790 de GIGABYTE et en activant une nouvelle option nommée « Instant 6GHz », les utilisateurs peuvent augmenter la fréquence du processeur Intel Core i9-13900K à 6 GHz en un clin d'œil.

Gigabyte lance une nouvelle option d’overclocking en un clic

En ajustant automatiquement la tension du processeur et la calibration de la ligne de charge Vcore pour détecter les deux cœurs les plus optimisés, Gigabyte permettra en un clic de faire passer un des deux cœurs les plus performants à une fréquence de 6 GHz. Le fabricant annonce que cette nouvelle option Instant 6GHz permettra d’augmenter les performances de 3 % sur un seul cœur et d'offrir une expérience similaire à l'édition OC sur le processeur i9-13900K.

Gigabyte précise que cette option ne sera pour l’instant pas disponible par défaut sur ses cartes mères Z790, et qu’il faudra bien mettre à jour le BIOS manuellement après avoir installé le composant dans son PC. Comme d’habitude, celle-ci est disponible sur le site officiel du fabricant, dans la section réservée à votre carte mère, et la mise à jour est à réaliser avec Q-Flash ou Q-Flash Plus.

Cette nouvelle option pourrait bien convaincre de nouveaux clients de se tourner vers Gigabyte plutôt que d’autres fabricants, mais on ne doute pas que les concurrents principaux tels qu’Asus ou MSI vont également bientôt proposer une option similaire sur leurs propres produits.