L’écran de votre Z Flip s’ouvre à Gemini et transforme votre smartphone en véritable assistant personnel

Jusqu’ici, l’assistant de Google n’était disponible que sur les modèles les plus récents. Les possesseurs de Galaxy Z Flip 5 et 6 étaient laissés de côté. Mais une mise à jour change enfin la donne et ouvre l’accès à Gemini sur leur petit écran externe.

Les smartphones pliants de Samsung séduisent grâce à leur écran externe pratique. Cet affichage permet de consulter ses notifications ou d’utiliser certaines applications sans ouvrir complètement l’appareil. Mais jusqu’à présent, les utilisateurs des modèles récents n’avaient pas accès à toutes les fonctions, notamment celles liées à Gemini, l’assistant intelligent de Google.

Selon les informations rapportées par Android Authority, la situation évolue avec l’arrivée de Gemini sur les Galaxy Z Flip 5 et 6. Déjà présent sur le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE, l’assistant peut désormais s’utiliser sur l’écran de couverture des versions plus anciennes. Toutes les fonctions sont accessibles, comme la saisie vocale ou textuelle et même Gemini Live, qui permet de partager le flux de la caméra. Seul le partage d’écran reste absent, une limite compréhensible sur un format aussi petit.

Gemini fonctionne enfin sur l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 6

L’activation ne nécessite pas forcément une mise à jour classique. Certains utilisateurs rapportent que Gemini est apparu après une mise à jour côté serveur ou une mise à jour de l’application. Pour lancer l’assistant, il suffit d’utiliser la commande vocale « Hey Google » ou de passer par le module Good Lock de Samsung. En revanche, un appui long sur le bouton d’alimentation affiche encore le message invitant à ouvrir le téléphone, ce qui limite un peu la fluidité. La marque pourrait corriger ce point avec de futures mises à jour.

Gemini sur l’écran externe n’est pour l’instant disponible que sur les appareils équipés de One UI 8 basé sur Android 16. Les utilisateurs inscrits au programme bêta de Samsung sont donc les premiers à en profiter. Cette compatibilité montre que Google et Samsung renforcent leur collaboration autour des fonctions d’intelligence artificielle. Pour les utilisateurs de Galaxy Z Flip 5 et 6, cette nouveauté transforme l’écran externe en un outil bien plus complet, capable de répondre aux questions ou d’effectuer des tâches rapides sans ouvrir le smartphone.