Fatigué de recharger votre smartphone tous les jours ? Gagnez en autonomie avec ces 4 astuces

Avec les mises à jour régulières publiées par les constructeurs, il arrive parfois que la batterie de nos smartphones soit affectée… Pas pour le meilleur. Néanmoins, en modifiant certains paramètres et fonctionnalités, on peut améliorer drastiquement son autonomie. On vous explique tout.

Régulièrement, les constructeurs publient des mises à jour à destination de nos smartphones. Seulement, il arrive parfois (pour ne pas dire souvent) que ces patchs détraquent l'autonomie de nos appareils. Récemment, de nombreux Galaxy S24 ont justement souffert de ce phénomène après le déploiement de la MAJ One UI 7.0 par Samsung. D'après de nombreux témoignages postés par les utilisateurs, la batterie passait ainsi de 45 à 20 % en fin de journée. Les Galaxy S23 étaient également concernés.

Les propriétaires de Pixel ont également été touchés par ce problème en mai dernier. Ici encore, la dernière mise à jour diffusée par Google a fait déraillé la batterie de nombreux appareils, entre surchauffe inhabituelle et décharge incroyablement rapide.

Concrètement, on peut donc être victime de ce genre de souci régulièrement, qu'importe la marque de votre appareil. Fort heureusement, en modifiant quelques paramètres et en utilisant certaines fonctionnalités, on peut limiter les effets néfastes sur la batterie et augmenter drastiquement l'autonomie de son smartphone. On vous explique tout.

Empêcher les applis de fonctionner en arrière-plan

De nombreuses applications ont la fâcheuse tendance à continuer à fonctionner en arrière-plan, que ce soit pour rester à jour, pour envoyer des notifications ou bien pour transmettre certaines données via le cloud. C'est notamment le cas de la majorité des réseaux sociaux, des applis de cartographie/GPS comme Google Maps ou Waze ou encore des services de streaming.

Et comme vous pouvez vous en douter, ces applis sont une véritable plaie pour l'autonomie de votre smartphone. Pour limiter leur consommation d'énergie, il existe une fonctionnalité extrêmement pratique :

Dans les Paramètres , cherchez l'onglet Applications

, cherchez l'onglet Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur l'option Utilisation de la batterie par les applis

Appliquez le filtre Toutes les applis pour afficher la liste complète des applis installées sur votre appareil

pour afficher la liste complète des applis installées sur votre appareil Appuyez sur chaque appli (ou certaines d'entre elles), puis décochez l'option Autoriser l'utilisation en arrière-plan

Globalement, on vous conseille de cibler en priorité les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et consorts, les applis GPS/météo et les services de streaming/vidéo comme YouTube ou Netflix. Surtout ceux qui proposent des aperçus automatiques, une fonction particulièrement énergivore.

Modifier les paramètres de l'écran

Il faudra ensuite se pencher sur certains paramètres de l'écran de votre smartphone. En effet, désactiver/activer des fonctionnalités bien spécifiques permet de gagner significativement en autonomie. On pense par exemple au mode Sombre qui diminue fortement la consommation d'énergie des dalles OLED notamment :

Pour commencer, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone et cherchez l'onglet Ecran et commandes tactiles

Dans Luminosité, activez l'option Luminosité adaptative

Rendez-vous ensuite dans Apparence pour activer le mode/thème Sombre , surtout si vous avez un écran OLED

, surtout si vous avez un écran OLED Dans Couleur, activez également l'option Eclairage nocturne . Le soir, votre écran adoptera une teinte ambrée, plus agréable pour les yeux, mais aussi moins énergivore

. Le soir, votre écran adoptera une teinte ambrée, plus agréable pour les yeux, mais aussi moins énergivore Dans les autres paramètres d'affichage, réduisez si cela est possible la résolution d'écran en optant par exemple pour du FHD+ au lieu du QHD par exemple. Logique, plus la résolution est importante, plus la batterie est sollicitée

Profitez-en pour désactiver l'affichage fluide qui augmente automatiquement la fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz sur certains contenus. Vous gagnerez en autonomie.

Stopper le retour haptique

Si les vibrations et le retour haptique améliorent globalement l'expérience utilisateur, ces deux fonctionnalités n'aident pas vraiment lorsqu'on cherche à ménager la batterie de son smartphone. Certes, la consommation d'énergie n'est pas folle non plus, mais toute économie est bonne à prendre. Et mine de rien, le gain peut-être significatif, surtout si vous envoyez régulièrement des messages sur les réseaux par exemple.

Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil et cherchez l'onglet Son et vibreur

Faites défiler les différentes options jusqu'à tomber sur Vibreur et retour haptique

Désactivez l'option Utiliser le vibreur et le retour haptique

Notez que vous pouvez également conserver le vibreur tout en supprimant le retour haptique du clavier. Pour ce faire, mettez la jauge à zéro sur l'option Retour tactile.

Désactiver les notifications des applis

Cette astuce offre plusieurs avantages. En premier lieu, vous gagnerez en tranquillité en étant pas dérangé toutes les 30 secondes par une notification. Par extension, vous passerez également moins de temps sur votre téléphone, ce qui accroît fatalement son autonomie. Enfin, diminuer le nombre de notifications limite également le nombre de fois où l'écran s'allumera pour vous prévenir de l'arrivée d'une alerte. De quoi économiser davantage d'énergie.

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone, puis cherchez l'onglet Notifications

Direction maintenant la commande Notifications des applis

Pressez les applis de votre choix (celles qui vous dérangent le plus par exemple) et désactivez toutes les notifications

Avec ces quelques astuces, vous devriez être en mesure de grappiller quelques heures supplémentaires d'autonomie. De quoi passer une journée complète sans passer forcément par la case recharge.