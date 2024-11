Leclerc propose cette trottinette électrique Xiaomi à un prix très abordable

Voici une belle affaire que propose Leclerc sur une trottinette électrique Xiaomi ! Au cours d'une durée de deux jours, l'enseigne française effectue une jolie réduction sur la Scooter 4 Lite de deuxième génération de la marque chinoise.

À trois semaines du prochain Black Friday, les produits de la marque Xiaomi sont à l'honneur sur le site e-commerce de Leclerc. Pendant deux jours, les vendredi 8 et samedi 9 novembre 2024, l'enseigne française de la grande distribution effectue des offres promotionnelles sur une sélection d'articles du constructeur chinois.

Au sein de cette sélection, on peut trouver la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd gen. Elle est vendue par le marchand au tarif de 209,30 euros au lieu de 299 euros. Pour information, les 30 % de réduction sont obtenus si vous possédez la carte de fidélité du magasin.

Dévoilé en même temps que la version Pro du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, le modèle Lite du Scooter 4 de deuxième génération est une trottinette qui possède un moteur de 300 W, une batterie de 10400 mAh et une autonomie pouvant atteindre les 25 kilomètres.

Idéal pour accueillir une personne faisant un poids maximal de 100 kilos, l'engin électrique est résistant aux éclaboussures et projections d'eau, peut surmonter les pentes jusqu'à 15 % et affiche une vitesse maximale de 25 km/h. Au niveau des équipements, on peut trouver deux pneus de 10 pouces chacun, deux éclairages avant et arrière, un garde-boue, une béquille et un avertisseur sonore.

Enfin, la Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les smartphones fonctionnant sous iOS/Android. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen.