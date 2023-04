Le Xiaomi 13 Ultra en approche, la valeur du Galaxy S23 a fondu, c’est le récap

Le Xiaomi 13 Ultra, modèle très haut de gamme de la marque chinoise, devrait connaitre un lancement international. Il arriverait avant fin avril 2023. La valeur d’un Galaxy S23 est déjà moitié moins élevé que son prix au lancement. Mais le S23 n’est pas le pire. Et une mise à jour de Windows 10 et 11 devrait améliorer les performances des PC avec les jeux et les logiciels de montage. C’est le récap du 6 avril 2023.

L’intelligence artificielle est aujourd’hui partout. Et surtout dans les conversations. Rien que ces 24 heures, nous avons publié plusieurs articles sur le sujet, notamment sur ChatGPT dont le créateur va interdire l’accès à son puissant outil aux mineurs. De nombreuses questions se posent sur l’avenir de l’Homme après l’avènement de l’IA. Notamment au niveau professionnel.

Dans une interview, le fondateur de l’ex-duo Daft Punk se dit inquiet quant à l’utilisation de l’AI dans la création musicale. Parallèlement, Meta va lancer en 2023 une IA qui va créer sans aide des bandeaux publicitaires. Et un prix Nobel d’économie affirme que l’AI va améliorer la productivité des humains, permettant à ces derniers de moins travailler. En attendant de passer à la semaine de 4 jours, voici les autres actualités qui ont marqué la journée du 6 avril 2023.

L’arrivée en France du Xiaomi 13 Ultra est imminente

Lei Jun a enfin lâché l’information : le Xiaomi 13 Ultra arrivera en France sous peu. En effet, l’officialisation de la carrière commerciale internationale du smartphone haut de gamme est programmée pour avril 2023. Soit dans les trois prochaines semaines. La commercialisation effective du téléphone pourrait démarrer courant mai. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitaient voir Xiaomi affronter frontalement l’iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra. D’autant que la fiche technique promet d’être très complète et très qualitative.

Plus de détails : Le Xiaomi 13 Ultra arrive dès ce mois-ci, voici ce qu’il faut attendre du smartphone

Windows 10 et 11 gèreront mieux les jeux grâce à une mise à jour

Microsoft annonce l’arrivée d’une mise à jour importante pour DirectX 12. Grâce à celle-ci, l’interface de programmation multimédia sous Windows 10 et 11, va changer la façon dont elle donne accès à la RAM vidéo (ou VRAM) de la carte graphique. Jusqu’à présent, la VRAM est utilisée unilatéralement par le CPU ou le GPU. Avec la mise à jour, DirectX 12 donnera accès à la VRAM aux deux unités en même temps. L’objectif est de fluidifier les traitements 3D et vidéo, que ce soit dans les jeux ou les outils de montage.

Plus de détails : Windows 10, 11 : votre PC sera bientôt beaucoup plus performant en gaming, voici comment

Les Galaxy S23 ont déjà perdu la moitié de leur valeur

Tout objet de perd de la valeur une fois qu’il est acheté, déballé et utilisé. Quelques produits font exception à cette règles : ils ont une valeur supérieure en occasion qu’en neuf. Les smartphones n’en sont pas. Leur dépréciation est non seulement très forte, mais elle est aussi rapide. Une étude montre que la valeur d’un Galaxy S23 chute de 41,1 % en un mois et de 43,3 % en deux mois après l’achat. Cela veut dire qu’un téléphone acheté 959 euros ne vaut plus que 550 euros à la revente. Le Pixel 7, lui, fait encore moins bien, tandis que l’iPhone 14 fait mieux.

Plus de détails : Galaxy S23 : votre nouveau smartphone a déjà perdu près de la moitié de sa valeur