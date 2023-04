Windows 10, 11 : votre PC sera bientôt beaucoup plus performant en gaming, voici comment

Vous êtes un joueur PC ? On a une bonne nouvelle pour vous. DirectX s’apprête en effet à recevoir une mise à jour de taille qui devrait grandement améliorer les performances de votre machine en jeu. Pour ce faire, la nouvelle version va permettre au CPU et au GPU d’accéder simultanément à la VRAM de la carte graphique. On vous explique.

On le sait, Windows 11 fait tout pour séduire les joueurs du monde entier. Le dernier système d’exploitation de Microsoft propose une armada de fonctionnalités dédiées au gaming, dont le fameux Direct Storage qui commence à sérieusement faire parler de lui. Et ça ne va pas s’arrêter là. Si vous jouez sur PC depuis quelque temps, alors le nom de DirectX vous dit certainement quelque chose.

DirectX est une API utilisée par les développeurs lors de la création de logiciels multimédias, à savoir des jeux vidéo donc, mais également des applications de montages ou encore de modélisation 3D. C’est elle qui chapeaute toutes les opérations liées à la vidéo sur votre ordinateur, elle occupe de fait un rôle crucial dans les performances de ce dernier. Et justement, celle-ci s’apprête à recevoir une mise à jour particulièrement intéressante.

La prochaine mise à jour de DirectX va booster les performances de votre PC

Cette mise à jour, baptisée « GPU Upload Heaps », concerne donc DirectX 12. Concrètement, celle-ci va débloquer une limitation dans la manière dont votre PC utilise la VRAM. Pour rappel, la VRAM est un des composants de la carte graphique, qui consiste en un stock de RAM dédiée spécialement à la vidéo. Or, à l’heure actuelle, le CPU et le GPU ne peuvent pas accéder simultanément à cette dernière. Lorsque l’un utilise la VRAM, l’autre doit attendre patiemment son tour, ce qui a un effet direct sur les performances du PC.

Voilà donc ce que vient changer la mise à jour de DirectX 12. Avec celle-ci le CPU et le GPU pourront tous deux utiliser la VRAM en même temps, éliminant ainsi les goulots d’étranglement. Autrement dit, les jeux vidéo, mais également tous les logiciels de création vidéo ou 3D, devraient en théorie connaître un certain boost en performance, sans vous que vous ayez à faire quoi que ce soit. Notez qu’il faudra tout de même mettre à jour le pilote de votre carte graphique.

