Le Xiaomi 13 Ultra arrive dès ce mois-ci, voici ce qu’il faut attendre du smartphone

Le Xiaomi 13 Ultra, le smartphone le plus haut de gamme du fabricant chinois pour l’année 2023, arrivera d’ici quelques jours seulement, Xiaomi ayant officiellement confirmé un lancement ce mois-ci.

Après la sortie du Xiaomi 12S Ultra en Chine, les fans de Xiaomi attendaient avec impatience l’arrivée d’un nouveau modèle Ultra en Europe, et la bonne nouvelle, c’est que le Xiaomi 13 Ultra devrait être lancé d’ici quelques semaines seulement. Le PDG Lei Jun avait déjà annoncé son arrivée en France en 2023, et le fabricant chinois vient désormais de confirmer l’arrivée imminente de l’appareil.

Sur les réseaux sociaux, Xiaomi annonce officiellement l’arrivée d’une « Une nouvelle étape dans la coopération stratégique entre Xiaomi et Leica et le monde de la photographie mobile », avant d’ajouter que le « Xiaomi 13 Ultra sera présenté en avril et disponible sur les marchés mondiaux dans les mois à venir ». Après une présentation au cours des prochains jours, il faudra donc peut-être attendre début mai avant de pouvoir essayer le smartphone.

Le Xiaomi 13 Ultra va mettre le paquet en photo

Après un Xiaomi 13 Pro globalement très réussi, le fabricant chinois compte bien proposer la meilleure expérience photo du marché avec son modèle Ultra. « Nous sommes ravis de vous proposer les derniers systèmes optiques et l'objectif Summicron le plus exceptionnel à ce jour dans le domaine de l'imagerie mobile, atteignant pour la première fois une excellence optique constante sur différents objectifs, du grand angle au téléobjectif », annonce Lei Jun.

En effet, Xiaomi prévoit d’équiper son Xiaomi 13 Ultra de 4 caméras à l’arrière, et optera cette année pour de gros capteurs. On retrouvera un grand angle IMX989 de 50 MP (1 pouce), un ultra grand-angle IMX858 de 50 MP, un téléobjectif IMX858 de 50 MP 3X, ainsi qu’un périscope IMX858 de 50 MP 5X. La partie photo s’annonce donc très polyvalente, et elle sera épaulée par toute l’expertise et les lentilles spéciales Leica.

Pour ce qui est du reste, citons un Snapdragon 8 Gen 2, un écran AMOLED QHD+ LTPO 120 Hz, une batterie d’un peu moins de 5000 mAh, une recharge rapide filaire 90W et sans fil 50W ainsi qu’un port USB-C 3.2, ce qui n’avait pour l’instant jamais été vu sur un smartphone du fabricant chinois.