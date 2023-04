Google envoie accidentellement de l’argent à des utilisateurs de Pay

Erreur de la banque en votre faveur. Certains utilisateurs de Google Pay ont eu la bonne surprise que leur compte avait été crédité par Google lui-même, après que le géant américain a envoyé de l’argent par erreur.

De nombreux utilisateurs ont signalé que Google avait accidentellement déposé de l'argent sur leur compte, pour un montant allant de 10 à 1 000 dollars. Mishaal Rahman, que l’on connaît bien pour ses découvertes sur les nouvelles versions d’Android, a été touché par le bug, et a raconté son expérience sur les réseaux sociaux.

Le spécialiste d’Android a dit avoir reçu 46 dollars de « récompense » de la part de Google, accompagné d’un message expliquant qu’il s'agissait d'un “dogfooding de l'expérience Google Pay Remittance”. Le dogfooding fait référence à un processus dans lequel les employés testent la version bêta d'un logiciel fourni par leur entreprise, et reçoivent une compensation monétaire pour leur participation. Le but est souvent d’identifier les bugs et les problèmes avant qu'ils ne soient découverts par les clients, ce qui permet aux entreprises de les corriger plus rapidement.

Les utilisateurs de Google Pay reçoivent de l’argent gratuitement

Ce que l’on comprend, c’est que cet argent était normalement destiné aux employés de Google, mais certains utilisateurs chanceux en ont reçu une partie. Plusieurs utilisateurs de Reddit ont également rapporté avoir reçu d'étranges crédits de cashback après avoir utilisé Google Pay pour leurs achats.

Un Internaute aurait notamment reçu 20 dollars de cashback après avoir acheté un snack et une boisson pour quelques dollars. Un autre a accumulé près de 100 dollars en six récompenses cashback différentes. Ce n’est pas la première fois que Google fait une telle gaffe, puisque l’entreprise avait aussi remboursé par erreur certains abonnements à Stadia.

Malheureusement, tout ceci était trop beau pour être vrai, Google est revenu sur cette distribution erronée de cadeaux. L’entreprise envoie maintenant des e-mails aux bénéficiaires de sa bévue pour les informer que l'argent a été déposé par erreur et qu'il a maintenant été déduit de leur compte. Cependant, Google note « Si nous n'avons pas été en mesure d'annuler le crédit, l'argent reste à votre disposition », ce qui veut dire que quelques utilisateurs ont peut-être pu garder la somme, où l’ont déjà dépensée avant la rétrofacturation.