ChatGPT est désormais interdit aux moins de 18 ans après son blocage en Italie

OpenAI a été contraint de réagir rapidement suite à son blocage en Italie. Parmi les reproches faits par l’autorité de régulation du pays, il y a notamment celle de l’absence d’une vérification de l’âge des utilisateurs. Faute désormais réparée. À compter d’aujourd’hui, les mineurs n’auront plus accès au chatbot sans l’accord d’un adulte.

La fête est finie : les régulateurs européens commencent à se pencher sérieusement sur le cas ChatGPT. L’Italie a été la première à frapper. La semaine dernière, nos voisins ont banni l’application de leur territoire, reprochant à OpenAI plusieurs manquements au RGPD. Entre autres, l’équivalent local de la CNIL a pointé du doigt le fait que l’application ne nécessite pas de faire vérifier son âge.

Avant même d’avoir le temps de se demander si la France va suivre le mouvement, OpenAI a déjà pris des mesures pour rectifier le tir. En effet, dans un long billet de blog publié ce mercredi 5 avril, la firme présente son « approche de la sécurité de l’IA ». Dedans, elle décrit comment elle compte accroître la sécurité de ses utilisateurs et notamment les mesures qu’elle compte mettre en place à cet effet.

ChatGPT va imposer une vérification de l’âge de ses utilisateurs

La première de ses mesures répond ainsi directement aux reproches des autorités italiennes. « La protection des enfants est l’une de nos priorités en matière de sécurité. Nous exigeons que les personnes soient âgées de 18 ans ou plus — ou de 13 ans ou plus avec l’accord de leurs parents — pour utiliser nos outils d’intelligence artificielle, et nous étudions des options de vérification », écrit OpenAI.

Ce n’est donc qu’une question de temps avant que ChatGPT impose véritable une limite d’âge pour ses services. Il est encore difficile de prévoir comment cette vérification sera mise en place, mais une chose est sûre, elle ne plaira à pas à tout le monde. Reste désormais pour OpenAI à corriger les autres reproches faits par le régulateur, notamment en matière de protection des données. Pour rappel, une immense fuite a laissé s’envoler un grand nombre d’informations personnelles des utilisateurs il y a quelques jours.

Source : OpenAI