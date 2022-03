Le Xiaomi 12 serait beaucoup plus cher que le Xiaomi Mi 11 en France

Alors que nous attendons toujours de pied ferme la sortie des Xiaomi 12 et 12 Pro en France, nous en savons déjà un peu plus sur les prix des deux smartphones, et il semblerait qu’ils soient plus chers que prévu.

D’ici la fin du mois de mars, Xiaomi va dévoiler en Europe ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12 et 12 Pro. Les deux modèles ont été lancés à des prix extrêmement compétitifs en Chine au mois de décembre dernier, mais leurs prix en euros pourraient bien s’avérer moins intéressants.

Selon les informations de nos confrères de Pricebaba, le Xiaomi 12 pourrait bien être lancé plus cher que le Xiaomi Mi 11 de l’année dernière, alors qu’il était pourtant sorti légèrement moins cher en Chine.

Quels prix pour les Xiaomi 12 et 12 Pro ?

D’après Pricebaba, le Xiaomi 12 devrait arriver en Europe à partir de 899 euros en France pour sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit plus que le Xiaomi Mi 11 de l’année dernière, qui avait été vendu à 749 euros. Il serait également un peu plus cher que le Galaxy S22, son principal concurrent, qui est proposé à partir de 859 euros. Une autre variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage serait également prévue, mais nous ne savons pas encore à quel tarif elle sera vendue.

De son côté, le Xiaomi 12 Pro devrait être proposé à 1099 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit presque au même prix que le Xiaomi Mi 11 Ultra de 2021. Pourtant, le Xiaomi 12 est loin de proposer des caractéristiques techniques aussi intéressantes pour sa génération par rapport à ce qu'avait fait le modèle précédent. Une autre version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est également prévue.

Ces prix corroborent donc les rapports précédents de MySmartPrice, qui indiquaient également une augmentation de prix significative sur cette génération. Il faudra attendre le lancement officiel des smartphones d’ici quelques semaines pour savoir si Xiaomi va ou non proposer une alternative intéressante aux Galaxy S22 avec ses nouveaux appareils.