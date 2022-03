Le Xiaomi 12 débarque en Europe en 15 mars 2022, c’est officiel

On connaît enfin la date de lancement officielle du Xiaomi en Europe. La présentation aura lieu le 15 mars prochain, lors d’une conférence se tenant à 13 h. À en croire les récentes rumeurs, il est très probable que la conférence ne concerne que les modèles standard et Pro, le modèle Ultra arrivant plus tard dans l’année.

Déjà disponibles en Chine, les Xiaomi 12 se font gentiment attendre en France et, de manière plus générale, en Europe. Ces derniers temps, les rumeurs annonçant leur lancement imminent se sont bousculées. Visiblement, elles avaient raison : sur son compte Twitter officiel, le constructeur a confirmé la bonne nouvelle. Le 15 mars prochain se tiendra un événement global signant l’arrivée des smartphones sur les marchés mondiaux.

La conférence sera diffusée en direct sur le site de Xiaomi, sur YouTube, Facebook et diverses autres plateformes à 13 h, heure française. Pour l’heure, mieux vaut s’attendre à ne voir que les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. En effet, le modèle Ultra n’étant pas encore disponible en Chine, il est assez peu probable qu’il arrive dans nos contrées en même temps que ses voisins de gamme. Selon plusieurs fuites, celui-ci arriverait plutôt durant l’été 2022.

L’arrivée du Xiaomi 12 en Europe est imminente

Aujourd’hui, nous savons en théorie tout des Xiaomi 12. Le modèle standard présente un écran OLED de 6,28 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, tandis que le modèle Pro est légèrement plus grand avec un écran AMOLED de 6,73 pouces. Tous deux sont en revanche propulsés par le Snapdragon 8 Gen 1 et, au choix, 8 Go ou 12 Go de RAM. Enfin, les smartphones présentent un selfie niché dans un poinçon central, un scanner d’empreintes sous l’écran et un triple capteur photo.

À ce sujet, Xiaomi a utilisé le hashtag #MasterEveryScene, ce qui laisse supposer que la conférence se concentrera sur les performances en photo des deux appareils. Le modèle standard est équipé de trois capteurs respectivement de 50, 13 et 5 mégapixels et le modèle Pro dispose de trois capteurs de 50 mégapixels. Selon de précédentes informations, le lancement aura lieu le 20 mars. Le Xiaomi 12 sera commercialisé à partir de 899 €.