Le Xbox Game Pass pourrait bientôt ajouter une ancienne exclu PlayStation à son catalogue

Xbox Game Pass pourrait bien avoir teasé l’arrivée de Death Stranding dans son catalogue. Sur son compte Twitter, la plateforme a modifié sa photo de profil, montrant ce qui ressemble beaucoup à un paysage du jeu d’Hideo Kojima. Toutefois, cette dernière n’a pas encore confirmé l’information.

« Des fois, on apprécie juste une bonne photo de paysage ». Voici comment le Xbox Game Pass a justifié son changement de photo profil hier. Au premier abord, l’image a en effet tout l’air d’un paysage verdoyant tout ce qu’il y a de plus normal, auquel s’est ajouté le logo de la plateforme. Mais à regarder de plus près, celui-ci semble bien familier pour de nombreux joueurs.

C’est finalement l’utilisateur NV qui émet la folle hypothèse en premier : le Xbox Game Pass aurait teasé l’arrivée de Death Stranding dans son catalogue ? Tout porte à y croire, si l’on se réfère à la nouvelle photo de profil qui semble tout droit sorti du dernier jeu d’Hideo Kojima. De plus, si ce dernier était d’abord une exclusivité PS4 et PS5, il est désormais disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Death Stranding pourrait bientôt arriver sur le Xbox Game Pass

La chose n’a rien d’impossible, même si elle peut en étonner certains. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’une ancienne exclusivité PlayStation débarque dans le catalogue Xbox. Pour l’heure, le seul moyen de jouer à Death Stranding sur la console de Microsoft est via son navigateur Edge et un service de cloud gaming comme Google Stadia et GeForce Now.

Dans les commentaires, la plupart des joueurs semblent se mettre d’accord pour dire que la photo publiée par le Xbox Game Pass est tirée de Death Stranding. De son côté, le principal concerné reste bien entendu muet. Rappelons que nous savons déjà que Hideo Kojima collabore en ce moment avec Xbox sur « un jeu [qu’il] a toujours voulu faire ».

Le rapprochement entre la marque et le studio de développement pourrait donc se renforcer avec l’arrivée de son dernier jeu dans le service de cloud gaming.