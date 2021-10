Le Xbox Cloud Gaming permet de jouer en 1080p 60 FPS sur tous les PC et smartphones

Le Xbox Cloud Gaming fonctionne désormais sur du matériel Xbox Series X personnalisé. Cette mise à niveau offrira de meilleurs taux de rafraîchissement et des temps de chargement réduits. Si le combo 1080p 60 FPS est désormais atteignable sans problème, il faudra attendre encore un peu pour fournir des flux 4K en 120 FPS sur l'ensemble des titres.

En juin 2021, nous avons appris que Microsoft travaillait actuellement à faire passer les serveurs du Xbox Cloud Gaming sur du matériel Xbox Series X, en lieu et place du matériel Xbox Series S. Grâce à cette mise à niveau, les joueurs seront en mesure de profiter d'une meilleure expérience de jeu via la puissance de la dernière console de Microsoft.

Ainsi, il est possible d'atteindre le combo 4K 120 FPS sur une poignée de titres comme Ori and the Wild of Wisp, Rainbow Six : Siege ou encore Yakuza : Like a Dragon. Or, nous venons d'apprendre ce jeudi 7 octobre que l'ensemble des serveurs Xbox Cloud Gaming est désormais alimenté par du matériel Xbox Series X.

Xbox Cloud Gaming : encore un peu de patience pour la 4K 120 FPS

Si le combo 1080p 60 FPS est atteignable sur l'intégralité des titres, la firme de Redmond précise qu'il faudra encore plusieurs mois pour “libérer le plein potentiel du matériel Xbox Series X personnalisé pour fournir des flux 4K”. Quoi qu'il en soit, c'est une excellent nouvelle pour les utilisateurs du Xbox Cloud Gaming qui peuvent désormais profiter à minima d'un rendu Full HD en 60 FPS sur la quasi-totalité des titres du catalogue.

Comme le rapportent nos confrères de The Verge, Microsoft a également confirmé qu'ils travaillaient actuellement sur une application Xbox pour Android TV. Grâce à elle, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront donc profiter du Xbox Cloud Gaming directement sur le TV, et non seulement sur leur tablette.

Reste maintenant à savoir quand cette appli sera déployée, Microsoft s'étant bien gardé de dévoiler une date ici encore. Pour conclure, Microsoft annonce avoir déployé le Xbox Cloud Gaming en Australie, au Brésil, au Mexique et au Japon, peu de temps après avoir terminé la mise à niveau vers le matériel Xbox Series X personnalisé. Au total, le service est donc disponible dans 26 pays à travers le monde.

