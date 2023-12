Huawei présente son MateBook D16, un PC de 16 pouces qui mise sur sa légèreté

Huawei vient d’officialiser son tout nouveau PC portable : le MateBook D16 2024. Il s’agit d’un rafraîchissement du modèle déjà existant, mais cette fois avec un processeur Intel Core i9 de 13e génération au maximum. Il mise sur son poids plume pour séduire.

La firme Huawei a tenu une conférence à Dubaï pendant laquelle elle a dévoilé ses nouveaux produits. Parmi eux, le MateBook D16, son ultra portable de 16 pouces qui se place sur le segment des milieux de gamme.

Il s’agit d’un refresh d’un modèle que nous connaissons déjà. Pour cette édition 2024, la marque a choisi d’y incorporer un processeur Intel Core i9 de 13e génération (13900H) avec 16 Go de RAM. Nous trouvons également un SSD de 1 To. Il s’agit là de la configuration maximale, mais il sera tout à fait possible d’opter pour un processeur moins puissant, et donc moins cher.

Huawei dévoile son nouveau MateBook D16, à partir de 799 euros

L’un des inconvénients des PC 16 pouces, c’est le format XXL. Huawei a cherché à effacer cette contrainte en rendant son D16 le plus mobile possible. Il ne pèse que 1,68 kilo pour une épaisseur de 17 mm. Concrètement, cela signifie que nous avons un ordinateur presque aussi fin et léger que ses concurrents de 14 pouces, tout en ayant un format plus grand ; avec un affichage 16 pouces ainsi qu’un pavé numérique sur le clavier.

L’écran est non tactile, mais pivote à 180 degrés sur le châssis. Il s’agit d’une dalle IPS LCD en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Du grand classique, qui veut encore une fois séduire avec des bords ultra fins. Côté autonomie, Huawei promet une batterie de 70 Wh pour une quinzaine d’heures de travail sans se soucier de la panne. Comme tous les terminaux du constructeur, il embarque Super Device, son interface qui permet d’interagir facilement avec tous vos autres produits Huawei.

Le Huawei MateBook 16D est d’ores et déjà disponible dans sa version Core i5 et est affiché au prix de 799 euros, ce qui le rend très intéressant par rapport à ses concurrents. Les autres modèles seront disponibles début janvier. L’Intel Core i7 sera vendu à 1299 euros tandis que le Core i9 sera affiché à 1399 euros. Ce MateBook D16 est un rafraîchissement qui ne change pas la gamme, mais il a le mérite de proposer un rapport qualité/prix extrêmement intéressant. Nous le testerons évidemment en temps voulu.