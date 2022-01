Wi-Fi 7 : la nouvelle norme s’imposera comme l’équivalent de l’Ethernet

MediaTek vient tout juste de donner la première démonstration en direct du Wi-Fi 7, la prochaine norme de la technologie sans fil. Avec cette présentation, le constructeur tient à prouver les vitesses ultrarapides et la transmission à faible latence du Wi-Fi 7. Selon les dires de MediaTek, la nouvelle norme s'imposera comme l'équivalent des connexions filaires en Ethernet.

Alors que la France vient tout juste d'autoriser l'utilisation du Wi-Fi 6E dans les box des opérateurs Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, les regards se tournent déjà vers le Wi-Fi 7. Il faut dire que la nouvelle norme de la technologie sans fil fait parler d'elle depuis plusieurs mois maintenant.

En amont du CES 2022, le salon de l'électronique grand public, MediaTek a promis des débits 2,4x supérieurs au Wi-Fi 6. Ne manquait plus qu'une présentation en bonne et due forme pour confirmer les ambitions de l'entreprise. Et justement, MediaTek a donné ce mercredi 19 janvier 2022 deux démos du Wi-Fi 7 à des clients clés et des collaborateurs de l'industrie. Le but : démontrer les vitesses ultrarapides et la transmission à faible latence de la technologie.

En premier lieu, Mediatek confirme que le Wi-Fi 7 pourra afficher un débit maximal de 30 Gb/s, soit des performances trois plus rapides que le Wi-Fi 6. Et ce avec le même nombre d'antennes puisque le Wi-Fi 7 peut utiliser des canaux de 320 MHz (soit le double des 160 MHz du Wi-Fi 6). La norme prendra également en charge la technologie de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) 4K.

MediaTek promet l'équivalent de l'Ethernet avec le Wi-Fi 7

MediaTek a également présenté la technologie MLO, qui agrège plusieurs canaux sur différentes bandes de fréquence “pour mettre en évidence la manière dont le trafic réseau peut continuer à s'écouler de manière fluide même en cas d'interférence ou de congestion sur les bandes”. D'après l'entreprise, cette technologie sera essentielle pour fournir “un streaming vidéo plus rapide et plus fiable” et pour offrir un débit constant, soutenu et en temps réel aux activités qui le nécessitent comme le jeu vidéo en ligne, ou la réalité virtuelle et augmentée.

Par ailleurs, il a été confirmé que le Wi-Fi 7 sera rétrocompatible avec les appareils de précédentes générations compatibles Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 5. “Le déploiement du Wi-Fi 7 marquera la première fois que le Wi-Fi peut être un véritable remplacement filaire/Ethernet pour les applications à très haut débit. La technologie Wi-Fi 7 de MediaTek sera l'épine dorsale des réseaux domestiques, de bureau et industriels et fournira une connectivité transparente pour tout, des applications AR/VR multijoueurs au cloud gaming au streaming 8K et au-delà”, assure MediaTek. Selon les dires de la compagnie, les premiers produits compatibles Wi-Fi 7 arriveront sur le marché en 2023.

