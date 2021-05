Xiaomi s’apprête à ressusciter le Redmi Note 8 deux ans après la sortie

Xiaomi s'apprête à lancer un nouveau Redmi Note 8 sur le marché. Deux ans après la sortie du smartphone, le groupe chinois a visiblement l'intention de commercialiser une édition remise au goût du jour dans les semaines ou mois à venir. Plusieurs fuites sont d'ailleurs venues lever le voile sur la fiche technique de cette nouvelle version.

En août 2019, Xiaomi a levé le voile sur le Redmi Note 8, un smartphone milieu de gamme destiné aux utilisateurs en quête d'un téléphone abordable. Proposé à seulement 169,90 euros pour la version équipée de 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 665 et une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide de 18W. Sur la face avant, on trouvait un écran LCD de 6,3 pouces. Côté photo, Xiaomi misait sur un quadruple capteur 48 mégapixels.

Contre toute-attente, la marque chinoise souhaite donner un successeur inattendu au Redmi Note 8, rapportent nos confrères de XDA Developers. Un smartphone portant un nom de code relatif au Redmi Note 8 vient d'être certifié par la FCC, Commission fédérale des communications, un organisme destiné à analyser tous les produits électroniques qui seront vendus sur le sol américain.

La fiche technique du nouveau Redmi Note 8

Evidemment, Xiaomi ne se repose pas sur la même fiche technique qu'en 2019. D'après les informations parues dans la base de données de la FCC, le Redmi Note 8 est alimenté par le chipset MediaTek Helio G85, un SoC milieu de gamme, et une batterie de 4 000 mAh (comme le précédent modèle).

Selon plusieurs informateurs relayés par XDA, le smartphone est compatible avec la recharge rapide de 22,5W, soit une légère évolution par rapport à 2019. Du reste, on y trouverait à nouveau un quadruple capteur photo avec un objectif principal de 48 mégapixels, un écran avec une encoche en forme de goutte d'eau et un minimum de 128 Go de stockage interne.

Sur le même sujet : Xiaomi lance les FlipBuds Pro, ses premiers écouteurs sans fil avec réduction de bruit active

Certains éléments du hardware devraient donc être similaires à ceux de la version 2019. Le Redmi Note 8 édition 2021 serait destiné à une poignée de marchés, dont la Russie, les Etats-Unis et certains pays d'Europe. Pour l'heure, on ignore si le téléphone est prévu sur le marché français.

Source : XDA