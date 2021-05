L’excellent Redmi Note 10 à peine lancé, Xiaomi renchérit avec une version 5G au prix tout aussi attractif. Pour parvenir à ce résultat, la marque a dû faire quelques concessions en matière d’équipement. De quoi remettre en cause l’intérêt de ce smartphone ?

Test réalisé par Alix Denoyers

Il ne manquait à la gamme Redmi Note de 2021 qu’un modèle 5G pour être au grand complet. C’est chose faite. Ce 18 mai, Xiaomi commercialise son Redmi Note 10 5G que la marque chinoise présente comme une solution simple – et abordable, bien sûr – pour accéder au très haut débit mobile. Faut-il, quitte à payer quelques euros de plus, le préférer à son jeune frère le Redmi Note 10 (seulement 4G), lancé le mois dernier ? Malgré leur nom similaire, ces deux smartphones ne partagent pas, contre toute attente, les mêmes composants et ne ciblent donc pas forcément le même public. Nous avons testé ce nouveau mobile de Xiaomi pendant quelques jours pour vous aider à choisir le bon modèle.

Prix et disponibilité

Le Redmi Note 10 5G est commercialisé à partir 229,90 euros, soit a priori 30 euros de plus que la version 4G, que nous avions testée en avril dernier. En creusant un peu, on comprend vite que la différence est en fait bien plus importante. Pour un peu moins de 230 euros, la version 5G – à RAM égale de 4 Go – ne dispose que de 64 Go d’espace de Stockage contre 128 Go sur l’autre. Pour faire l’acquisition d’une version 128 Go, le Redmi Note 10 5G vous coûtera 269,90 euros… soit 70 euros de plus que le modèle 4G. Tout de même.

Ce nouveau smartphone de la gamme Redmi est disponible dans les magasins Xiaomi, chez les quatre opérateurs, dans la plupart des enseignes spécialisées (Darty, Boulanger, etc) et même en grande surface (Auchan, Leclerc, etc.). Une offre promotionnelle accompagne ce lancement, avec jusqu’à 30 euros remboursés pour tout achat d’autre(s) produit(s) Xiaomi, sous réserve qu’il(s) soi(en)t éligible(s) à cette offre. On sent que, pour le constructeur, ce smartphone 5G « premier prix » est un produit stratégique.

Le smartphone est proposé en quatre coloris : Argent Chromé, Gris Graphite, Bleu Crépusculaire et Vert Aurore. Comme son prédécesseur, il bénéficie d’un film apposé sur l’écran pour éviter les rayures et si, dans le packaging de notre exemplaire de test, nous n’avons pas trouvé de coque de protection en silicone (comme avec le Redmi Note 10), il semblerait qu’elle soit bien prévue dans les versions commerciales. On trouve également dans la boîte un câble USB et un chargeur de 22,5W.

Fiches techniques comparatives

Pour découvrir d’un simple coup d’œil les grandes différences entre les deux Redmi Note 10 du constructeur, rien ne vaut une comparaison des fiches techniques sur deux déclinaisons identiques, 4Go/128 Go, par exemple.

Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Dimensions 16,05 x 7,45 x 0,86 mm

Poids : 180 g 16,18 x 7,53 x 0,89 mm

Poids : 190 g Ecran AMOLED 6,43 "

FHD+

60Hz IPS LCD 6,5 "

FHD+

90Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Dimensity 700 RAM 4 Go 4 Go Stockage 128 Go 128 Go Capteur principal 48MP, f/1.79, 0.8μm

8MP ultra-wide, f/2.2, 118° FoV

2MP macro, f/2.4

2MP depth sensor, f/2.4 48MP, f/1.79, 0.8μm

2MP macro, f/2.4

2MP depth sensor, f/2.4 Batterie 5000 mAh

Recharge 33W 5000 mAh

Recharge 18W NFC Non Oui 5G Non Oui Biométrie Scanner d’empreinte sur le côté Scanner d’empreinte sur le côté

Pour faire court, sur le Redmi Note 10 5G, l’écran Amoled disparaît au profit d’un simple écran IPS LCD. L’objectif secondaire ultra grand-angle n’est plus de la partie, tout comme la charge rapide 33W. En revanche, la connectivité se renforce avec de la 5G grâce au nouveau processeur Mediatek Dimensity 700 tandis que le NFC est pris en charge.

Un design sage qui reste dans l'esprit des Redmi

Concernant le design du Redmi Note 10 5G, Xiaomi n’a pas réinventé la roue, même si l’on relève quelques différences. Au-delà d’un écran à peine plus grand (6,5 au lieu de 6,43 pouces, soit une différence quasi invisible à l’œil nu), le smartphone affiche des dimensions un petit peu plus importantes et prend une dizaine de grammes. Sans que cela soit rédhibitoire, on sent ce léger embonpoint à la prise en main. Mais c’est une sensation très fugace, on vous rassure, et pas gênante du tout.

Avec la perte de l’objectif ultra grand-angle, le bloc photo se fait moins large et donc plus discret, ce qui est toujours un bon point. D’autant plus que, comme sur le modèle 4G, ce bloc forme une protubérance au dos du smartphone. Elle est cependant suffisamment légère pour ne pas déséquilibrer le smartphone lorsqu’il est posé sur une table, bloc photo vers le bas.

Sur notre exemplaire de test livré en Gris Graphite, le dos perd la brillance qui caractérisait le Redmi Note 10 classique et son plastique ressemblant un peu à du verre. Sur la version 5G, le dos en plastique mate, au toucher lisse, offre des reflets plutôt métalliques, avec comme toujours le logo Redmi 5G dans un coin. Visuellement, c’est moins glamour que l’aspect verre et la prise en main est un chouïa plus glissante. Les traces de doigts sont moins discernables, tandis que les poussières semblent un peu moins s’accumuler autour du triple module photo.

Un affichage satisfaisant, mais sans la saveur de l'AMOLED

L’écran 6,5 pouces affiche une définition Full HD+ (1080 x 2400 points) pour une haute de résolution de 395 ppp. De ce point de vue, le niveau de détails est impeccable, les images et les textes bien nets. Ce qui est appréciable à ce niveau de prix. La caméra de façade, logée dans un poinçon un peu plus grand que sur le précédent modèle – on se demande pourquoi – reste néanmoins discrète. Les bordures sont relativement fines, sauf au bas du smartphone.

Les choses se gâtent dès lors qu’on compare cet écran à celui de son modèle 4G qui bénéficie de la technologie AMOLED. L’affichage semble alors bien terne avec des blancs qui tirent sur le bleu alors que les couleurs étaient plus chaudes sur le premier Redmi Note 10.

Ce grand écran offre un contraste globalement satisfaisant mais apparaît comme moins lumineux. C’est bien sûr un peu décevant, même s’il reste possible grâce aux nombreux réglages mis à disposition par Xiaomi dans MIUI de changer de mode ou de modifier la température de la couleur.

En contrepartie, cet écran offre un taux de rafraîchissement qui peut monter à 90 Hz. L’affichage qui bénéficie donc d’images rafraîchies à hauteur de 90 fois par seconde, soit 50 % de plus qu’habituellement (pour le 60 Hz) a pour vocation de fluidifier la navigation, pour un meilleur confort visuel. C’est notamment perceptible lorsqu’on déroule un fil d’actualité ou qu’on joue à des jeux compatibles avec ce niveau de rafraîchissement, ce qui permet d’obtenir des animations moins saccadées, par exemple.

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à une fluidité de navigation aussi extraordinaire qu’avec un smartphone très haut de gamme, beaucoup plus puissant et capable de monter à du 120 Hz. La plupart des utilisateurs, notamment les non joueurs, ne seront que peu sensibles à cet argument finalement assez peu perceptible sur un appareil vendu à ce niveau de prix.

Xiaomi a cependant bien fait les choses avec un mode 90 Hz adaptatif. Ainsi, ce mode malheureusement énergivore n'affiche les images en 90 Hz que lorsque c’est nécessaire – dans les jeux compatibles, par exemple -, mais baisse en fréquence dès lors que la montée en fréquence est inutile. Xiaomi annonce ainsi une fréquence de 50 Hz lors d’un affichage statique ou même de 30 Hz lors de la lecture de contenus vidéo compatibles (hors streaming). De quoi préserver la batterie de ce Redmi. Encore faut-il activer ce mode 90 Hz adaptatif dans les paramètres d’écran, réglé en 60 Hz par défaut !

Connectique et connectivité irréprochables

Avec l’arrivée de la 5G sur ce smartphone et la prise en charge du NFC, on peut tirer un trait sur les quelques lacunes recensées sur le premier Redmi. Les amateurs de prise jack seront, eux, toujours aussi ravis de brancher leur casque (la certification Hi Res audio est encore une fois de la partie) et de profiter de la radio FM. Cette prise, se situe désormais en haut du mobile, à l’opposé de la prise USB type-C.

Pour le reste, c’est comme avec la première version du Redmi. Les touches de volume et le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation (toujours aussi rapide et efficace, à défaut d’être de dernière génération) sont à droite.

L’emplacement qui accueille SIM et carte MicroSD se situe sur la tranche gauche. A la différence de son prédécesseur, le Redmi Note 10 5G n’offre que deux slots vacants : il faut choisir entre l’utilisation de deux cartes SIM (5G ou 4G) ou d’une carte SIM et d’une carte mémoire. Côté haut-parleurs, le son se montre tout aussi puissant, mais ce Redmi semble bien avoir perdu la stéréo. Dommage.

Enfin, le smartphone de Xiaomi offre une compatibilité Wi-Fi 5 (ac) et Bluetooth 5.1, du classique sur un appareil à la frontière de l’entrée et du milieu de gamme.

Un processeur plus puissant pour séduire les gamers

En lieu et place du Snapdragon 678, on découvre un processeur milieu de gamme Mediatek, le tout récent Dimensity 700 (que vous retrouvez aussi dans le Realme 8 5G récemment annoncé) qui a justement la particularité d’offrir à ce Redmi sa connectivité 5G pour un prix raisonnable. Au-delà de cette caractéristique, ce processeur affiche des performances sensiblement plus hautes que celles de son concurrent chez Qualcomm. Cet octo-core cadencé à 2,2 Ghz s’illustre ainsi dans tous les benchmarks avec des scores plus importants et de meilleurs résultats. Sa puce graphique Mali-G57 MC2 de bonne puissance œuvre en ces sens, tandis que sa gravure en 7 nanomètres (contre 11 nanomètres sur le SD678) contribue à préserver l’autonomie du smartphone.

Sans pouvoir rivaliser avec des smartphones haut de gamme comme les Mi 11, le Redmi Note 10 5G se montre plus « joueur » que son alter-ego 4G. Au-delà de sa puissance plus importante, rappelons que ce Mediatek apporte à l’écran son taux de rafraîchissement de 90 Hz, un argument supplémentaire pour séduire un public de gamers.

Ce Dimensity 700, en plus d’un prix sans doute plus élevé, apporte toutefois quelques contraintes notamment en matière de caméra. La raison de la disparition de l’objectif ultra grand-angle est sans doute à chercher de son côté et en matière de capture vidéo, la 4K brille par son absence. Pas sûre toutefois qu’elle manque aux utilisateurs sur un smartphone d’entrée de gamme !

Toujours en termes de performances, on apprécie particulièrement l’OS à jour de ce Redmi qui fonctionne avec la dernière version d’Android et l’environnement MiUI 12 du constructeur. Ses fonctions de personnalisation séduisent toujours autant, même si quelques pubs continuent de se glissent dans l’interface de quelques applications préinstallées et de fonctions comme Nettoyeur. Nous avons relevé aussi un peu d’instabilité, ponctuellement : le capteur de luminosité qui s’affole ou quelques saccades intempestives, par exemple. Une mise à jour viendra sans doute remédier à ces inconvénients.

Des photos correctes qui se dégradent en basses lumières

Nous l’évoquions dans la partie fiche technique, le Redmi Note 10 5G perd l’objectif ultra grand-angle présent sur la version précédente. Le smartphone est donc équipé d’un triple module photo qui comprend notamment un objectif grand-angle principal qui ouvre à f/1.79 et associé à un capteur 48 MP (avec technologie Pixel Binning) comme sur le premier Redmi. On retrouve aussi deux autres capteurs de 2 MP, l’un dédié à la profondeur de champ pour le mode portrait, l’autre à la macro. A l’heure où les algorithmes font de mieux en mieux le job, ces deux modules sont quasi dispensables. La disparition de l’ultra grand-angle est donc une vraie perte.

La caméra en façade passe de son côté de 13 à 8 mégapixels mais l’objectif offre, en revanche une ouverture à f/2.0 (contre f/2.5), ce qui est un avantage en basses lumières. Enfin, comme nous l’évoquions précédemment, la capture vidéo se limite au 1080p.

En termes de fonctionnement, les quelques lenteurs qui pouvaient survenir sur le premier Redmi s’estompent. En revanche, alors qu’on retrouve le même équipement photo (hors ultra grand-angle) sur les deux appareils, la qualité n’est pas identique avec une balance qui ne penche pas en faveur du Redmi Note 10 5G. En cause manifestement, la gestion de la photo par Mediatek.

De jour, les clichés sont toujours globalement satisfaisants mais ne souffrent pas la comparaison avec ceux réalisés avec le premier Redmi Note 10, notamment sur les scènes où l’activation du HDR a un impact fort. On a l’impression que les photos sont plus ternes, sans profondeur et les couleurs moins vives.

Le phénomène est criant sur les ciels nuageux qui semblent sans relief avec le Redmi 5G (première photo ci-dessous), comparés à ceux pris avec le Redmi 4G. Le contraste est avec ce dernier bien meilleur.

Mieux vaut éviter les effets de contre-jour qui ne réussissent pas à l’appareil.

Dans la plupart des cas, le Redmi 5G donnera entière satisfaction à l’utilisateur. L’écran LCD a, de plus, tendance à ternir plus que de nécessaire les clichés. Une fois les images transférées sur un ordinateur, c’est mieux !

Le mode portrait détoure les sujets assez correctement avec un rendu plutôt flatteur pour peu qu’il n’y ait pas trop de détails compliqués (cheveux, crinière…)

Les photos en basses lumières sont bien moins réussies, moins nettes et moins détaillées.

Un mode nuit permet d’éclaircir sensiblement les scènes, de rehausser les couleurs, mais avec une perte de détails encore plus importante.

Autonomie et charge rapide : du bon et du moins bon

Equipé d’une batterie de 5000 mAh et aidé par un processeur efficace en matière de gestion d’énergie, le Redmi Note 10 5G assure une autonomie presque aussi solide que celle de son prédécesseur, véritable champion du genre. Il devrait être possible de tenir deux jours loin de tout prise électrique, à condition de ne pas abuser des fonctions les plus gourmandes en ressources.

N’oublions pas que ce smartphone est un peu plus tourné vers le jeu et que ce type d’usage compte parmi les plus énergivores. La fréquence de rafraîchissement à 90 Hz -même si elle est limitée à certains usages – ne peut que réduire l’endurance du mobile. A vous de faire le bon choix en fonction de vos besoins. Dans les paramètres de batterie, désactiver ce mode vous fera gagner plus d’une heure, selon Xiaomi.

La connectivité 5G pourrait aussi avoir un impact négatif sur la batterie, notamment les bascules entre 4G et 5G susceptibles de puiser un peu plus intensément dans les ressources du smartphone. En l’absence de réseau très haut débit à proximité de notre zone de test et d’un abonnement adéquat, difficile de se faire une idée. Dans ses paramètres de batterie, Xiaomi indique que « restreindre la connectivité 5G » peut faire gagner 24 minutes d’autonomie. Cela semble un peu optimiste, mais c’est plutôt bon signe.

La charge rapide est toujours de la partie, mais malheureusement, elle n’arrive pas à la cheville du mode Mi Turbo Charge qui caractérisait le premier Redmi Note 10. Là où il fallait à peine plus d’une heure pour recharger ce dernier, comptez plutôt deux bonnes heures avec la version 5G du mobile. Pour récupérer 50% de batterie comptez 45 à 60 mn, là où 23 mn suffisaient avec le mode Turbo. Une charge de deux heures reste cependant acceptable, étant donné la haute capacité de la batterie.