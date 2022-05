Le trafic des sites pirates explose grâce au succès des mangas

Le trafic des sites pirates continue de croître. Lors du premier trimestre de l'année en cours, les visites ont augmenté de 22% dans le monde. L'explosion du trafic a été provoqué par le succès du manga.

MUSO, une firme dédiée à la surveillance du piratage en ligne, vient de publier un nouveau rapport. D'après les données partagées, le trafic des sites pirates est reparti à la hausse en 2021. Malgré la multiplication des offres de VOD légales, comme Netflix ou Disney+, de nombreux internautes continuent de se tourner vers les plateformes de téléchargement ou de streaming illégal.

La hausse du trafic s'est poursuivie sur les premiers mois de 2022. D'après MUSO, les visites enregistrées sur les sites pirates ont augmenté de 22% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'année dernière. Les experts ont dénombré 52,5 milliards de visites pendant les trois premiers mois de l'année.

Les sites pirates ont la cote en 2022

La plupart des visites enregistrées par des plateformes pirates proviennent des Etats-Unis. Avec 5,7 milliards de visites en trois mois, le pays concentre 10% du trafic mondial vers des sites de téléchargement illégal, en hausse de 39% par rapport à l'an dernier.

En seconde place, on trouve la Russie. Privés de services de streaming américains comme Netflix ou Disney+, et de blockbusters occidentaux au cinéma, les internautes russes se tournent massivement vers des sites comme The Pirate Bay. La Russie représente un peu plus de 5% du trafic mondial. Notez que les cinémas russes se sont d'ailleurs mis à diffuser des films piratés pour contourner les sanctions décrétées par Hollywood suite à la guerre en Ukraine.

Sans surprise, ce sont les séries télévisées qui se sont imposées comme les contenus les plus piratés dans le monde l'an dernier. 48% du trafic des sites pirates repose sur les séries TV. Le succès de nombreuses productions Netflix ou Disney+, comme Elite, Mandalorian, Stranger Things ou Loki, n'est probablement pas étranger au phénomène. On notera aussi que de nombreux internautes passent par le téléchargement illégal pour voir des séries diffusées à l'étranger (aux USA notamment), avant leur sortie dans leur pays.

Les livres représentent la deuxième catégorie la plus en vogue (27 %). Les films se situent à la troisième place du classement (12 %), suivi par la musique (7 %) et les logiciels informatiques (6 %). Pour rappel, le trafic des sites pirates s'était effondré en 2020 à cause de plusieurs mises à jour des algorithmes de Google.

Les mangas font exploser le compteur des sites pirates

D'après nos confrères de Torrent Freak, le regain de popularité des sites pirates est essentiellement dû au succès du manga, la bande dessinée d'origine japonaise. La grande popularité des mangas venus du Japon, comme One Piece, Naruto, Berserk ou Death Note, a contribué à la progression du trafic enregistré dans la section de l'édition.

Citant les chiffres de MUSO, le média souligne que le téléchargement de livres en ligne a augmenté de 58% par rapport au premier trimestre 2021. C'est la plus forte progression enregistrée par les catégories de sites pirates, devant les films (42%). La forte croissance des films s'explique notamment par l'arrivée au cinéma de nombreux métrages attendus de longue date, et repoussés à cause de la crise sanitaire. On pense notamment à The Batman ou Spider-Man : No way home.

Des sites spécialisés dans le piratage de mangas, comme Manganato.com, ont d'ailleurs compté davantage de visites qu'une plateforme pirate plus généraliste, comme The Pirate Bay, en l'espace d'un mois.

Le succès de la bande dessinée nippone s'illustre également dans les chiffres du secteur de l'édition. En France, le manga pèse plus lourd que la BD classique en terme de chiffre d'affaires. Lors du premier trimestre 2022, le groupe GfK, spécialisé dans la collecte et l'analyse de données, a même remarqué une hausse de 182% des ventes de mangas.

C'est la progression la plus importante du secteur. De son côté, la bande dessinée axée jeunesse progresse de 36%, contre seulement 3% pour les comics books. la France s'impose comme le 2e marché le plus important pour les éditeurs de mangas, juste derrière le Japon. Parmi les plus grands succès de la BD japonaise, on trouve Naruto. En France, le shōnen s'est vendu 3,4 millions de tomes en 2021. Il se vendait donc un tome toutes les 10 secondes dans l'Hexagone.

Source : Torrent Freak