Piratage musical : 12 sites de téléchargement illégal fermés, les autorités serrent la vis

Europol et l'unité spécialisée bulgare GDBOP ont lancé une opération d'envergure contre le piratage musical. Douze sites accusés de violations massives du droit d'auteur ont été fermés.

L'Europe renforce sa lutte contre le piratage musical avec une opération d'ampleur impliquant Europol et l'unité bulgare GDBOP, spécialisée dans la lutte contre le crime organisé. Supervisée par le bureau du procureur de Sofia, cette initiative a abouti à la fermeture de douze sites internet. Ces plateformes étaient connues pour offrir illégalement des téléchargements de musique et touchaient directement les droits des artistes et des labels à travers le monde.

La fermeture de ces sites représente une victoire importante dans les efforts continus pour protéger les créations musicales. Le piratage a longtemps posé un problème sérieux pour les musiciens et l'industrie musicale en réduisant les revenus générés par leurs œuvres. Les récentes réformes du Code pénal bulgare, introduites en août 2023, devraient rendre les enquêtes et les actions légales contre ces infractions plus directes.

La GDBOP, connue pour son rôle clé dans la disruption des réseaux criminels internationaux, a réalisé cette opération en étroite collaboration avec Europol, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi. Cette coopération internationale est vitale pour combattre efficacement le piratage.

Ensemble, ils ont ciblé et démantelé douze sites de téléchargement illégal sous l'égide de EMPACT, une plateforme multidisciplinaire qui priorise la lutte contre les menaces criminelles sévères à travers l'Europe. L'expertise combinée de la GDBOP dans les opérations sur le terrain et d'Europol dans la coordination entre les États membres a permis de mener à bien ces interventions.

Les douze sites ciblés par cette opération affichent maintenant un message qui signalent aux visiteurs leur fermeture pour violation des droits d'auteur. Cette liste inclut des domaines ayant des noms évocateurs tels que downloadmp3bg.com et baixarmp3gratis.com. Ces efforts pour combattre le piratage en ligne sont essentiels pour assurer que les artistes et les industries culturelles puissent continuer à prospérer dans un environnement plus équitable.

