Starlink : vous pouvez désormais emmener votre antenne partez où vous voulez, mais ce n’est pas gratuit

Starlink propose désormais une nouvelle qui permet de changer la localisation de son antenne. Pour 25 dollars par mois, les utilisateurs américains peuvent donc utiliser leur connexion à plusieurs kilomètres de chez eux, voire dans un autre pays, sans avoir à changer l’adresse de leur abonnement. Toutefois, quelques restrictions sont à prendre en compte.

En à peine un an, Starlink a développé son service de manière exponentielle et son réseau couvre désormais une bonne partie de l’Amérique du Nord. Aussi, puisque son fonctionnement repose sur antenne, la théorie voudrait que cette dernière soit utilisable partout où les satellites sont en service. Après tout, SpaceX teste actuellement sa connexion au sein des avions afin de bénéficier du WiFi en vol. Il ne manquait qu’une offre adaptée, et c’est désormais chose faite.

Pour la modique somme de 25 dollars par mois, Starlink propose donc aux abonnés qui le souhaitent de profiter de leur antenne ailleurs que chez eux. Que ce soit pour aller chez son voisin ou à l’autre bout du pays, nul besoin de modifier l’adresse de son abonnement, la connexion Internet sera toujours fonctionnelle. Néanmoins, il existe quelques restrictions. Premièrement, il n’est pas encore possible de déplacer son antenne sur un autre continent.

Starlink permet désormais de bouger son antenne sous certaines conditions

En revanche, il est possible de l’emmener avec soi dans un autre pays. Si tel est le cas, la connexion sera active durant deux mois. Après cette période, l’utilisateur devra modifier son adresse de résidence. Starlink ne précise pas la durée maximale de déplacement pour un utilisateur qui reste dans son pays, bien que le fonctionnement reste le même.

Sur le même sujet — Starlink : l’internet par satellite dévoile une offre Premium à 500 Mb/s, son prix est hallucinant

De plus, il n’est pas possible d’utiliser Starlink en mouvement, sous peine de faire sauter la garantie. Le service ajoute travailler sur une solution pour proposer bientôt cette fonctionnalité. Enfin, Starlink prévient que le débit risque d’être moins bon, puisque la firme privilégie les adresses fixes des utilisateurs.

Néanmoins, le retour des utilisateurs semble plutôt positif. Sur Twitter, le Youtubeur Dave Lee a partagé une photo de son installation alors qu’il se trouvait en extérieur dans son camping-car. Il bénéficiait alors d’un débit de 145 Mb/s. La portabilité de service Starlink pourrait donc séduire un grand nombre d’utilisateurs nomades, mettant encore un peu la pression sur les opérateurs traditionnels.

Source : TechRadar