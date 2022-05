Microsoft Edge devient le 2e navigateur le plus utilisé au monde

Microsoft Edge gravit lentement les échelons et a désormais ravi à Safari la deuxième place du navigateur de bureau le plus populaire. Il reste cependant toujours très loin du leader du marché : Google Chrome.

Selon les dernières données de Statcounter, Microsoft Edge est enfin devenu le deuxième navigateur web le plus populaire au monde après Google Chrome. Avec une part de marché de 10,07 %, Microsoft Edge a réussi à dépasser Safari et ses 9,61 %. La première place est toujours occupée par le navigateur Chrome de Google, qui domine Internet avec une part de marché de 66,64 %.

Les navigateurs qui suivent en quatrième, cinquième et sixième position sont Firefox avec 7,86 %, Opera, avec 2,43 % et Internet Explorer, avec 0,97 % de la part des navigateurs de bureau. Mozilla Firefox est d’ailleurs récemment passé à la version 100, et celle-ci a ajouté de nombreuses nouveautés intéressantes comme l’HDR ou un mode Pincure-in-Picture amélioré. Il est donc probable que sa part de marché augmente au cours des prochains mois.

Comment expliquer la croissance impressionnante de Microsoft Edge ?

À son lancement, le navigateur original Microsoft Edge, construit sur son propre moteur EdgeHTML et sorti en 2015, n'était pas populaire en raison de divers problèmes de compatibilité et de performances. Microsoft a finalement fait passer le navigateur au moteur Chromium, ce qui a rendu l'application plus populaire, plus rapide, mais surtout compatible avec la plupart des extensions Chrome.

Microsoft Edge a évidemment bénéficié du fait d'être le navigateur par défaut de Windows 11, et sa popularité a donc significativement augmenté au cours des derniers mois. De son côté, en janvier 2021, Safari détenait une part de marché de 10,38 %. Le navigateur web d’Apple a donc vu sa popularité chuter progressivement au cours des 14 derniers mois.

On s’attend à quelques nouveautés sur Microsoft Edge dans quelques mois, dont notamment l’arrivée d’un VPN gratuit intégré. Microsoft espère avec cette fonctionnalité séduire de nouveaux utilisateurs pour augmenter sa part de marché, mais la croissance semble très limitée par le faible taux d’adoption de Windows 11, qui stagne depuis maintenant plusieurs mois.

Du côté des smartphones, Chrome a une fois de plus dominé le marché du côté mobile avec une part de marché massive de 63,57 % en avril 2022. Safari est arrivé en deuxième position avec une part de marché de 24,82 %, tandis que Samsung Internet était le troisième navigateur le plus utilisé avec une part de 4,9 %.

Source : Statcounter