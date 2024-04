Chrome : Gemini pourrait bientôt trouver pour vous des mots de passe impossibles à pirater

De nouvelles lignes de code cachées dans Chrome laissent entendre qu’une prochaine intégration de Gemini soulagerait les utilisateurs du fardeau de la recherche de mot de passe. En effet, il est indiqué que l’IA de Google pourrait suggérer des mots de passe forts, en plus d’apporter d’autres améliorations de qualité de vie.

On s’attendait à ce que Google intègre son IA Gemini dans à peu près tous services. On n’a pas été déçu. Celle-ci est d’abord apparue dans Messages, permettant à ses utilisateurs d’accéder au chatbot plus rapidement, puis plus récemment dans Google Search. Bien sûr, ce n’est là que le début et il ne reste plus qu’à désigner le prochain sur la liste. D’ailleurs, il se peut qu’on le connaisse déjà et, là encore, ce n’est pas vraiment une surprise.

Selon le leaker Leopeva64, ce serait Chrome qui profiterait bientôt d’une intégration de Gemini. Si on ne doute pas que les applications de l’IA peuvent être nombreuses dans un navigateur web, Google, de son côté, semble déjà savoir comment utiliser celle-ci pour faciliter la vie de ses utilisateurs. D’après les lignes de codes repérées par le leaker, pas encore activées pour le grand public, Gemini aurait notamment pour rôle d’aider les internautes à trouver de meilleurs mots de passe.

Chrome va s’appuyer sur Gemini pour vous proposer des mots de passe béton

Les lignes de code sont encore relativement opaques, mais il est possible de déceler des mentions d’une fonctionnalité de suggestion de mots de passe. En outre, du texte généré par IA viendrait améliorer le mot de passe écrit par l’utilisateur en s’appuyant sur sa proposition, de manière à améliorer la sécurité de celui-ci. On imagine donc que ce dernier n’aurait rien à faire et se contenterait de laisser l’IA faire son travail.

Sur le même sujet — Chrome sur Android va enfin vous aider à vous y retrouver dans vos centaines d’onglets

Google travaillerait également sur quelques petites améliorations venant simplifier la vie des internautes, notamment en fournissant directement un lien pour changer son mot de passe à l’écran, évitant ainsi de le chercher pendant de longues minutes sur une page. Il est encore difficile de dire quand (et si) cette fonctionnalité sera déployée auprès du grand public. En revanche, nul doute qu’elle s’avèrera utile, alors que 60 % des internautes se contentent de réutiliser le même mot de passe sur toutes leurs plateformes.