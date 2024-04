Mozilla Firefox rend la navigation encore plus fluide avec la version 125

La version 125.0.1 de Firefox commence à être déployée et apporte avec elle son lot de nouveautés et d’améliorations fonctionnelles. Parmi les plus importantes, nous voyons apparaître le surlignage de texte dans les PDF et les suggestions d’URL automatiques.

Firefox 125.0.1 apporte un certain nombre d'améliorations visant à optimiser l'utilisation quotidienne du navigateur. Le surlignage de texte dans les fichiers PDF est désormais possible, avec une palette de cinq couleurs pour une personnalisation facile et rapide. Cette fonction est essentielle pour ceux qui utilisent Firefox pour la lecture de documents en leur offrant une manière simple de marquer des passages importants. Intégrée dans le cadre d'un lancement progressif, cette fonctionnalité permet à Mozilla de perfectionner l'outil en s'appuyant sur les retours pour optimiser son efficacité.

L'interface gagne en efficacité avec de nouvelles modifications apportées à la gestion des onglets dans Firefox View. Les onglets épinglés sont maintenant affichés de manière plus visible, et les indicateurs pour les onglets avec médias en cours de lecture permettent de contrôler rapidement le son sans naviguer entre les fenêtres.

Mozilla Firefox 125.0.1 introduit la suggestion d’URL automatique

La barre d'adresse de Firefox s'améliore grâce à l'introduction de la suggestion d'URL. Elle a pour but de rendre la navigation encore plus rapide et intuitive. Dès qu'un utilisateur copie un lien et clique sur la barre d'adresse, le navigateur affiche automatiquement une suggestion pour visiter le site web concerné. Ce mécanisme élimine les étapes supplémentaires habituellement nécessaires pour accéder à un site, comme le copié/collé à la main suivi d'une commande de navigation.

Concernant la sécurité, Firefox 125 a renforcé ses défenses contre les téléchargements potentiellement dangereux en améliorant le filtrage des URL suspectes. L'intégration automatique de la configuration de proxy (WPAD) dans le navigateur permet au navigateur d'utiliser les paramètres proxy du système plus sûrement et efficacement pour optimiser la gestion de la sécurité et la connectivité réseau.

Cette version continue de positionner Firefox comme un navigateur de choix pour ceux qui sont a la recherche d'une navigation sécurisée et efficace.

Source : Mozilla