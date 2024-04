Google va bientôt modifier le menu des extensions dans le navigateur Chrome. Il va gagner des fonctionnalités très utiles pour les utilisateurs, surtout ceux qui en installent parfois un peu trop.



Les navigateurs Web ont beau intégrer des fonctionnalités la plupart du temps intéressantes, il est rare qu'un utilisateur ne souhaite pas aller plus loin. Pour ce faire, il peut compter sur les milliers d'extensions disponibles gratuitement dans les magasins dédiés. Comme pour les applications mobiles, il y a de fortes chances que quelqu'un ait développé celle qui répond précisément à l'usage que vous recherchez. Il est facile de les tester et on se retrouve vite avec une liste d'extensions assez importante.

Le problème, c'est qu'elles peuvent parfois perturber le fonctionnement d'une page Web. On doit alors à les désactiver une à une en actualisant le site à chaque fois pour tenter d'identifier la fautive. Mais sans parler du fait qu'on ne sait pas forcément lesquelles sont actives au moment où l'on rencontre le souci, il peut arriver qu'on souhaite juste les désactiver toutes le temps de faire ce que l'on a à faire. Google va grandement simplifier ces deux points dans une prochaine mise à jour de Chrome. Rassurez-vous, elle ne sera pas réservée à la version payante du navigateur.

Ces changements du menu des extensions dans Chrome sont très utiles

En activant le flag “Extension Menu Access Control“, c'est-à-dire une fonctionnalité encore expérimentale de Chrome, les équipes de Game Stones ont pu voir à quoi va ressembler le futur menu des extensions dans le navigateur. En plus d'un design aux coins arrondis, on peut voir sur la capture d'écran ci-dessous l'apparition d'un bouton à côté d'une ligne intitulé Extensions. Il permet simplement de toutes les désactiver en un seul clic. Un gain de temps appréciable.

La deuxième nouveauté utile, c'est l'affichage des extensions actives sur la page Web actuelle. Elles aussi ont doit à leur bouton d'activation/désactivation. On ne sait pas exactement quand ces changements seront déployés, mais il est très probable qu'ils arrivent avec la version 125 de Chrome. Le navigateur est actuellement à la 123.

Source : Gamer Stones