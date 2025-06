Le reboot de Buffy contre les vampires fera-t-il revenir d’anciens personnages ? Sarah Michelle Gellar a une idée en tête

Alors que tournage du reboot de Buffy contre les vampires va commencer, on en apprend plus sur la manière dont il fera référence à la série débutée en 1997. Pas question de faire table rase du passé, au contraire.

Les années 90 a vu naître de nombreuses séries TV devenues cultes. Il n'est pas rare de parler encore aujourd'hui de Friends, X-Files, Stargate SG-1 ou encore Twin Peaks. La plupart sont complètement terminées, mais certaines vont revenir sur nos écrans. C'est le cas de Buffy contre les vampires, dont le reboot a été confirmé début 2025.

Il tiendra compte de ce qu'il s'est passé il y a plus de 20 ans puisque Sarah Michelle Gellar (Buffy) sera présente en tant que mentor pour la nouvelle tueuse, incarnée par Ryan Kiera Armstrong. Est-ce que ce sera le seul point commun entre les deux séries ? On en sait un peu plus.

La star de Buffy contre les vampires explique comment le reboot se servira de la série d'origine

Nous en apprenons d'abord plus sur le ton qu'adoptera le reboot. Lors d'une interview à Vanity Fair, Sarah Michelle Gellar explique qu'il “sera plus [léger] que les dernières saisons de la série originale“.

Rappelons que cette dernière se terminait sur une grande bataille entre des vampires surpuissants et la bande de la tueuse, où plusieurs personnages importants mourraient. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les verra plus.

L'actrice confirme qu'il y aura des références aux événements précédents puisque les équipes chercheront à “trouver un équilibre entre les nouveaux et les anciens personnages“. Et à propos de ces derniers, elle dit que “[son] rêve est de faire revenir tous ceux qui sont morts, mais il faudra aussi faire de la place pour de nouvelles histoires“.

Au fil des 7 saisons, ce ne sont pas les victimes qui manquent. Certaines ont même été ressuscitées comme Spike qui meurt dans le dernier épisode de Buffy et qui revient dans la saison 4 du spin-off Angel. Bien sûr, le retour d'anciens personnages est impossible à confirmer à ce stade. Les acteurs David Boreanaz (Angel) et James Marsters (Spike) ont déjà laissé entendre qu'ils ne souhaitaient pas participer au reboot. Dommage.