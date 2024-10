Le Tineco Floor One S3 Breeze fait un carton pendant le Choice Day avec une remise exceptionnelle !

Un appareil intelligent qui aspire et lave en un seul passage, le tout à prix réduit ? Découvrez l’offre exceptionnelle du Tineco Floor One S3 Breeze pendant le Choice Day chez AliExpress, avec une remise à ne pas manquer. Faites des économies tout en simplifiant votre quotidien !

Envie de dire adieu aux corvées de ménage sans exploser votre budget ? Le Tineco Floor One S3 Breeze est l'allié parfait, et il est à prix cassé sur AliExpress pour le Choice Day, jusqu'au 7 octobre ! Grâce au code PHONAND20, vous pouvez le choper à seulement 170,18 € au lieu de 208,08 €. Un appareil qui aspire et lave en un seul passage, c'est l'idéal pour ceux qui aiment la simplicité. En prime, la livraison est rapide, gratuite, et les avis clients explosent les scores avec un joli 4,8/5 ! Un coup de propre, vite fait bien fait, et sans se ruiner.

Tineco Floor One S3 Breeze : L’aspirateur laveur intelligent qui révolutionne votre ménage

Le Tineco Floor One S3 Breeze, c'est le compagnon idéal pour ceux qui en ont marre des séances de ménage sans fin. Avec cet aspirateur laveur 2-en-1, vous aspirez et nettoyez vos sols en un seul passage, gagnant ainsi un temps précieux. Grâce à sa technologie de détection intelligente, il ajuste automatiquement la puissance de nettoyage en fonction du niveau de saleté, pour un résultat impeccable à chaque utilisation. Il se faufile partout avec son design sans fil et son poids plume, parfait pour les petites comme les grandes surfaces, et vous assure un intérieur éclatant sans effort.

Et ce n’est pas tout ! Cet aspirateur est également doté d’un écran LED multifonction qui vous informe en temps réel des performances de nettoyage. Il propose un système de nettoyage automatique pour entretenir la brosse et le réservoir d’eau sale sans intervention manuelle. L’application Tineco intégrée permet même de suivre vos sessions de nettoyage depuis votre smartphone ! Pratique, efficace et connecté, ce petit bijou du ménage vous promet un intérieur impeccable tout en vous facilitant la vie.

Le Choice Day AliExpress : jusqu'à -60% et une pluie de codes promo

Le Choice Day chez AliExpress, c'est l'événement à ne pas manquer pour tous les chasseurs de bonnes affaires ! Du 1er au 7 octobre inclus, la plateforme frappe fort avec des réductions allant jusqu'à -60 % sur une large gamme de produits.

En prime, l'enseigne propose des codes promo exclusifs pour les lecteurs de PhonAndroid :

PHONAND03 ou FRCD03 pour 3€ de remise dès 29€ d'achat

PHONAND08 ou FRCD08 pour 8€ de remise dès 69€ d'achat

PHONAND20 ou FRCD20 pour 20€ de remise dès 169€ d'achat

PHONAND30 ou FRCD30 pour 30€ de remise dès 239€ d'achat

PHONAND50 ou FRCD50 pour 50€ de remise dès 369€ d'achat

Que vous soyez à la recherche d'appareils high-tech, de gadgets maison, de mode ou même d'articles pour le quotidien, il y a forcément quelque chose pour vous pendant le Choice Day AliExpress. C'est l'occasion parfaite de faire de belles économies sur des articles tendance tout en profitant de la livraison rapide et gratuite. Alors, prêt à faire le plein de bonnes affaires avant que le stock ne s'envole ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.