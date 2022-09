Le Tesla Cybertruck assez résistant à l’eau pour se transformer en bateau

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s'est rendu sur Twitter jeudi pour partager de nouveaux détails sur le Cybertruck. Musk a tweeté que le SUV serait « suffisamment étanche » pour fonctionner « brièvement » comme un bateau.

La veille de sa conférence annuelle AI Day dédiée à l’intelligence artificielle, le PDG de Tesla, Elon Musk, a donné des nouvelles de son SUV futuriste Cybertruck sur le réseau social Twitter. Dans un message, le milliardaire a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour le moins déconcertante pour son véhicule. D’après lui, « le Cybertruck sera suffisamment étanche pour servir brièvement de bateau, afin de pouvoir traverser des rivières, des lacs et même des mers qui ne sont pas trop agitées ».

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de véhicules Tesla qui peuvent momentanément se transformer en bateau. Depuis la sortie des Tesla Model 3 en Chine, le pays a connu plusieurs épisodes d’inondations importantes, et les voitures de Tesla ont toujours montré une capacité remarquable à survivre à l’immersion, contrairement à la plupart de ses concurrents.

Lire également – Tesla Cybertruck : Elon Musk annonce un changement de prix et de fiche technique

Quand arrivera le Tesla Cybertruck ?

Le Cybertruck a été dévoilé fin 2019 et devait être produit et livré fin 2020. Cependant, sa sortie a été retardée à plusieurs reprises par Tesla en raison de problèmes d’approvisionnement et d'un manque d'espace de production. Cependant, avec la Gigafactory Texas achevée et une presse Giga spécifique au Cybertruck qui serait installée à l'usine, la production pourrait effectivement commencer au début de l'année prochaine comme le prévoit l'entreprise.

La capacité pour les SUV à traverser l'eau n'est pas totalement nouvelle. Nous avons vu d’autres véhicules comme la Jeep Wrangler, la Ford Bronco et d'autres modèles mettre en avant cette fonctionnalité. Tesla a déjà fait des déclarations audacieuses par le passé, et nous devrons voir si celle-ci se concrétise lorsque la production du Cybertruck commencera.

Donnant un exemple de ses capacités potentielles, Musk a ajouté que le Cybertruck doit être capable de traverser le canal pour rejoindre South Padre Island à partir de l'installation SpaceX Starbase à Boca Chica. Si l’on en croit Elon Musk, le véhicule devrait donc être capable de traverser plusieurs centaines de mètres d’eau.