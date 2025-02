Le successeur du Blu-ray stockera 10 To de données pour seulement 1 €

Des chercheurs ont mis au point une technologie permettant de créer des supports de stockage optiques très denses, capables à terme de conserver 10 To d'informations pour un prix dérisoire.

Le support physique n'est pas mort. Même si le cloud est aujourd'hui un système de stockage très répandu, aussi bien au niveau personnel que professionnel, on continue de développer de nouveaux systèmes bien tangibles. Au-delà des disques durs SSD de plus en plus spacieux, les chercheurs tentent d'innover en utilisant des matériaux ou des techniques inédites. Et ça fonctionne. Une petite pièce de cristal peut par exemple stocker des données pour l'éternité, rien que ça.

Les amateurs de galettes peuvent quant à eux se tourner vers ce DVD capable d'accueillir 125 000 Go d'informations, tandis que d'autres préfèreront la carte mémoire à ADN. Des projets concrets, mais qui sont encore loin de pouvoir être proposés au grand public à un prix raisonnable. C'est sur ce point que les équipes d'Optera Data veulent se démarquer. Grâce à leur système reposant sur la fluorescence, elles veulent remplacer le Blu-ray par quelque chose de bien plus performant, et bien moins cher.

Cette technologie permettra de créer des disques de 10 To de capacité pour 1 €

Le processus repose sur l'altération des propriétés de fluorescence des nanoparticules dans le support d'enregistrement à l'aide de lasers. En clair, cela permet d'encoder les données sur différents niveaux, et donc d'augmenter la capacité de stockage sur une même surface. Pour l'instant, Optera Data va fabriquer des disques de 1 To, sachant que chaque téraoctet affiche 1 $ de coût total de possession. C'est-à-dire la somme totale qu'a dû dépenser la firme au cours du cycle de vie de l'objet.

D'ici la fin de la décennie, soit 2030, l'entreprise ambitionne de fournir des disques de 10 To, mais pour 0,10 $ du To, soit 1 $ au total, autant en euros environ. “Cet avantage en termes de coût, combiné aux avantages du stockage d'archives tels que la consommation d'énergie réduite […], la longévité des supports et l'utilisation de substrats de disques optiques conventionnels […] fait de la technologie de stockage optique d'Optera Data une option attrayante pour le stockage d'archives“, résume Tom Coughlin, conseiller pour Optera Data.