Les SSD de 150 To arrivent en 2025 grâce à ces fabricants

Pure Storage et Micron ont annoncé un renforcement de leur collaboration pour développer la prochaine génération de modules de stockage DirectFlash (DFM) destinés aux centres de données hyperscale, avec pour objectif le lancement de modules de 150 To en 2025.

Cette alliance stratégique entre Pure Storage et Micron s'appuie sur dix ans de coopération entre les deux entreprises américaines, marqués par l'intégration de sept générations successives de mémoire NAND. Le nouveau partenariat intégrera la technologie NAND QLC G9 de Micron dans les futurs modules DirectFlash de Pure Storage.

Cette avancée technologique s'inscrit dans une feuille de route ambitieuse de Pure Storage, qui prévoit déjà le développement de modules atteignant 300 To d'ici 2026. Micron, qui utilise actuellement cette technologie NAND dans ses propres SSD de 60 To, franchit ainsi une nouvelle étape dans la course aux grandes capacités de stockage.

Lire également – PS5 : récupérez plusieurs gigas d’espace sur votre SSD grâce à cette astuce toute bête

Les SSD vont devenir de plus en plus rapides

Les modules DirectFlash promettent des performances significatives pour les centres de données : des taux de transfert plus rapides, une latence réduite et une fiabilité accrue pour les charges de travail intensives. Cette technologie permet également de réduire la consommation énergétique par rapport aux solutions traditionnelles basées sur les disques durs, diminuant ainsi les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone.

Bill Cerreta, Directeur Général de la division Hyperscale chez Pure Storage, souligne que cette collaboration « illustre la dynamique significative apportant les bénéfices du stockage tout-flash aux environnements hyperscale ». De son côté, Jeremy Werner, Vice-président senior chez Micron, met en avant la capacité de cette alliance à « répondre aux besoins croissants de performance, d'efficacité et d'évolutivité des centres de données modernes ».

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue, notamment avec le géant japonais Kioxia, qui a récemment commencé l'échantillonnage de dispositifs QLC de 2 To utilisant sa technologie BiCS FLASH 3D de huitième génération.

L'adoption croissante de ces modules haute capacité est évidemment étape importante dans l'évolution du stockage de données. Elle ouvre la voie à des centres de données plus efficaces et plus performants, qui s’avèreront probablement plus écologiques à l’avenir.