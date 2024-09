Ce cristal est une carte mémoire qui stocke les données pour l’éternité, il servira à recréer l’Homme après son extinction

Les scientifiques de l'Université de Southampton ont mis ont point un “cristal de mémoire” qui stocke énormément de données indéfiniment. Le génome humain y a été gravé dans l'espoir de recréer l'Homme après sa disparition.



Sur quel genre de support physique stockez-vous vos données ? Disque dur, clé USB, carte SD… et c'est à peu près tout. Si leur capacité et leur vitesse d'écriture ont augmenté au fil du temps, leur forme et conception restent sensiblement la même. Pourtant, les scientifiques se penchent depuis de nombreuses années sur des idées alternatives avec toujours un objectif en tête : un support compact, capable de conserver beaucoup de données et surtout, le plus longtemps possible.

Microsoft a par exemple créé un disque dur en verre à la durée de vie exceptionnelle. D'autres imaginent enregistrer des fichiers dans de la poudre, tandis que des équipes se concentrent sur des cartes mémoires fonctionnant grâce à l'ADN. Les chercheurs de l'Université de Southampton en Angleterre ont quant à eux mis au point un matériau de stockage détenant officiellement le record du plus durable dans sa catégorie. Il s'agit du cristal de mémoire 5D, capable d'accueillir jusqu’à 360 To de données et de les préserver pour l'éternité.

Le cristal de mémoire 5D peut conserver des données pendant des milliards d'années

Le “D” de 5D fait référence à des degrés de liberté plus qu'à de nouvelles dimensions au sens propre. En résumé, au lieu d'écrire uniquement sur une surface en 2D (papier, bande magnétique…), le codage utilise trois coordonnées spatiales plus deux dimensions optiques, ce qui fait bien 5 au total. Pas question de s'en servir pour y mettre des logiciels : c'est le génome humain qui a été enregistré. Le but ? Permettre de récréer notre espèce même des milliards d'années après son extinction.

Plus généralement, “le cristal de mémoire 5D ouvre la possibilité à d’autres chercheurs de créer un référentiel permanent d’informations génomiques à partir duquel des organismes complexes comme les plantes et les animaux pourraient être restaurés si la science le permet à l’avenir“, explique le docteur Craig Vente. En attendant, la carte mémoire contenant notre génome est conservée dans l'archive dite de la Mémoire de l'Humanité, une capsule temporelle stockée dans une mine de sel en Autriche.

Source : Université de Southampton