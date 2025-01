Le Samsung Galaxy S25 Ultra s’équipe d’un verre qui résiste aux chutes comme jamais et réduit même les reflets du soleil

Samsung vient de frapper fort avec son Galaxy S25 Ultra, équipé d’un verre protecteur innovant. Baptisé Gorilla Armor 2, ce dernier repousse les limites actuelles de la résistance et de la durabilité. Voici comment cette technologie surpasse tout ce qui existe actuellement, y compris le Ceramic Shield d’Apple.

La résistance des smartphones est un critère essentiel pour les utilisateurs, surtout face aux risques du quotidien. Une chute, une rayure, ou encore des reflets gênants sous la lumière du soleil peuvent vite gâcher leur confort. Avec les Galaxy S25, Samsung vient d'introduire une innovation de taille : le Gorilla Armor 2, un verre protecteur spécialement conçu pour offrir au Galaxy S25 Ultra une durabilité et une qualité d’affichage inégalées.

Développé par Corning, le Gorilla Armor 2 est donc bien plus qu’un simple verre. Il s’agit d’un verre céramique renforcé par traitement thermique, dans lequel des cristaux sont incorporés pour renforcer ses propriétés mécaniques, optiques et même thermiques. Selon la société, ce matériau peut résister à des chutes allant jusqu’à 2,2 mètres sur une surface semblable au béton, là où d’autreséchouent à partir d’un mètre.

Le Gorilla Armor 2 résiste à des chutes de 2,2 mètres et limite les reflets en plein soleil

Outre sa robustesse, le Gorilla Armor 2 introduit une avancée unique : une surface anti-reflet, idéale pour une meilleure lisibilité en plein soleil ou sous des lumières intérieures vives. Cette innovation améliore également le contraste de l’écran, et rend les couleurs plus vives et les détails plus précis, même dans des conditions de forte luminosité. Selon Corning, ce verre est aussi quatre fois plus résistant aux rayures que les autres verres en céramique lithium-aluminosilicate avec revêtement anti-reflet, ce qui garantit un smartphone durable et performant au fil du temps.

Comparé à d’autres matériaux comme le Ceramic Shield d’Apple, Gorilla Armor 2 offre des avantages concrets. Il combine une résistance accrue aux chutes et aux rayures avec des performances optiques améliorées grâce à son revêtement anti-reflet. Ce verre, utilisé pour la première fois sur le tout nouveau Galaxy S25 Ultra, représente une avancée importante dans la protection des smartphones. Il répond à la fois aux besoins de durabilité et de confort visuel des utilisateurs.

Source : Corning