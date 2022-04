Le Samsung Galaxy S22 FE aurait été annulé, Samsung enterre un nouveau smartphone

Après un Galaxy S21 FE qui a connu un lancement assez difficile, il semblerait que Samsung ait décidé de ne pas sortir de successeur en 2022. Un nouveau rapport annonce que le Galaxy S22 FE aurait été annulé.

Selon le leaker Lankuz (yeux1122) sur naver, Samsung n’a pour l’instant pas débuté le développement du Galaxy S22 FE. La firme ne travaillerait sur aucun firmware pour le smartphone, et les lignes de production n’ont reçu aucune instruction. Tout indique pour l’instant que Samsung ne sortira pas de Galaxy S22 FE cette année, bien que d’autres leaker tentaient déjà de prédire quel processeur le smartphone allait utiliser.

D’après Lankuz, nous sommes ici confrontés à la même situation qu’avec le Galaxy Note 21 l’année dernière. Pour rappel, alors qu’on s’attendait comme chaque année à ce qu’un Galaxy Note 21 arrive au cours de l’été sur le marché, Samsung avait finalement renoncé à lancer une nouvelle génération de smartphones. Au lieu de cela, le géant coréen a lancé un Galaxy S22 Ultra avec le même design que la gamme Note, mais surtout avec un stylet S Pen intégré. Samsung avait d’ailleurs confirmé la fin de la série Galaxy Note au profit des smartphones pliables.

Pourquoi Samsung aurait-il pu abandonner le Galaxy S22 FE ?

L’abandon du Galaxy S22 FE par Samsung pourrait malheureusement être lié à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le Galaxy S21 FE était à l’origine censé être lancé à la fin de l’année 2021, mais Samsung avait reporté son lancement à plusieurs reprises à cause de la pénurie de puces, qui entravait la production du smartphone. Celui-ci était finalement arrivé au début de l’année 2022, mais le smartphone a perdu son principal atout : un bon rapport qualité-prix.

En effet, la pénurie de semi-conducteurs a forcé Samsung a augmenter les prix de sa gamme Fan Edition. Le Galaxy S21 FE est sorti à un tarif de 759 euros dans sa version de base. Il était donc plus cher que le Galaxy S21 classique, ce qui n’était jusqu’alors jamais arrivé. Samsung a donc probablement remis en cause la pertinence de cette référence dans sa gamme de smartphones haut de gamme, et aurait donc pu tout simplement décider de l’abandonner cette année.

Source : naver