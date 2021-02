Le Redmi K40 sera présenté le 25 février 2021, Xiaomi dévoile un premier aperçu

Plus que quelques jours avant la présentation officielle du Redmi K40. Le prochain smartphone milieu de gamme de Xiaomi sera dévoilé le 25 février 2021, pour une première sortie en Chine. Le constructeur a révélé sur Weibo que l’appareil sera équipé d’une batterie 4520 mAh, avant de poster une photo de celui-ci.

Ce 25 février 2021, Xiaomi présentera les deux Redmi K40. Pour teaser ses futurs utilisateurs, le constructeur a dévoilé sur le compte Weibo de la marque un nouvel aspect de leur fiche technique : la batterie. Le modèle standard et le modèle Pro seront chacun équipés d’une batterie 4520 mAh, une belle performance pour un smartphone de ce prix.

Dans son post, la firme déclare vouloir « ne jamais vendre [ses produits] machinalement, en sacrifiant la durée de vie de la batterie ». Cette dernière est ainsi consciente de l’enjeu que représente le composant pour utilisateurs de Mi, et a donc décidé de ne pas le laisser de côté sur les prochains Redmi. On apprend également que Xiaomi n’a pas menti en promettant l’arrivée du Snapdragon 888 dans les smartphones milieu de gamme : le SoC est bien présent dans les futurs téléphones.

Xiaomi dévoile une première photo du Redmi K40

La firme chinoise ne s’est pas arrêtée là puisque quelques heures plus tard, celle-ci a posté une photo officielle du Redmi K40. Le mois dernier, le constructeur a affirmé que les fuites sont fausses et que « le vrai smartphone est magnifique ». Le design, qui s’inspire des lames en acier de Damas, est en effet très agréable à l’œil. D’autant que cette inspiration n’est pas due au hasard : par celle-ci, Xiaomi exprime les jolies performances offertes par ses téléphones.

À lire également — Redmi Note 10 : on en sait plus sur le prochain smartphone Xiaomi, sortie prévue le 4 mars 2021

De précédentes fuites ont déjà révélé une bonne partie de la fiche technique des Redmi K40 et K40 Pro. On retient la présence du Snapdragon 888 donc, mais aussi d’un écran OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un capteur principal de 108 mégapixels. Pour ce qui est du prix, Xiaomi devrait rester fidèle à sa stratégie en commercialisant les smartphones à moins de 400 €.

Source : Redmi sur Weibo