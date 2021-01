Redmi K40 : Xiaomi lance son nouveau smartphone à moins de 400€ en février 2021

Xiaomi lancera le moins prochain le Redmi K40, son nouveau smartphone équipé d'un processeur Snapdragon 888 et d'une batterie 4000 mAh. Le constructeur a également déclaré que l'appareil sera doté de “l'écran non courbé le plus cher”. Il sera vendu à 2 999 yuans en Chine, soit moins de 500€.

Xiaomi ne chôme pas. La sortie récente du Mi 11, ainsi que ses nombreux projets dont 3 smartphones pliables différents en 2021 promettent de belles choses pour cette nouvelle année. La dernière annonce en date a de quoi faire plaisir aux habitués de la marque : le Redmi K40 est confirmé et sera lancé le mois prochain en Chine, et probablement dans les semaines qui viennent à l'international.

L'information vient de Lu Weibing, general manager chez Redmi, qui a également fourni des éléments de la fiche technique du smartphone, ainsi que son prix. Celui-ci sera commercialisé à 2 999 yuans, soit 380 euros. On peut ainsi s'attendre à tarif entre 400 et 500 dollars sur les marchés internationaux. Lu Weibing a notamment déclaré que Redmi “mènera jusqu'au bout le coût de la performance sur les flagships”.

Le Redmi K40 sera équipé d'un Snapdragon 888 et d'une batterie 4000 mAh

Le Redmi K40 est en effet moins cher que le Mi 11, vendu pour 3 999 yuans (507 €). Un prix qui ne signifie pas pour autant que le smartphone ne fait pas le poids face à son grand frère haut de gamme. En effet, selon les informations livrées par Lu Weibing, celui-ci sera propulsé par un SoC Snapdragon 888, qui écrase notamment le Kirin 9000 du Mate 40 Pro, et dont est lui aussi équipé le Mi 11 5G.

Le manager évoque également une batterie de 4 000 mAh, soit à peine moins que le Mi 11 qui lui se dote d'une batterie de 4 600 mAh. De plus, selon le post révélant le Redmi K40, ce dernier sera équipé de “l'écran non courbé le plus cher”, ce qui, bien qu'il s'agisse d'une manière peu conventionnelle d'annoncer la chose, promet de belles performances d'affichage.

Le Redmi K40 n'a donc pas grand-chose à envier aux autres appareils de Xiaomi, et parvient à prendre la place de flagship pour un prix très intéressant. Tout comme le Redmi K30 Pro est un bel adversaire pour le Mi 10, son successeur est à surveiller de près lors de sa sortie, en février prochain.

Source : Android Authority