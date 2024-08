Ce mini-ordinateur propose la 5G et une puce dédiée à l’IA, de quoi inquiéter le Raspberry Pi ?

Un concurrent du Raspberry Pi arrive en proposant une puissance et une connectivité supérieures. C'est séduisant sur le papier, mais peut-il vraiment faire de l'ombre à la marque qui domine le secteur des mini-ordinateurs depuis des années ?

Les mini-ordinateurs permettent de laisser libre court à ses projets les plus ambitieux. De la simple console de jeux vidéo rétro au media center, en passant par un bloqueur de publicités compatibles avec tous les appareils de votre domicile, tout est possible ou presque. Même sans en posséder un vous-même, vous avez sûrement entendu parler du modèle qui fait fureur depuis des années : le Raspberry Pi. Après une période de pénurie sévère, il est désormais simple de se procurer par exemple le Raspberry Pi 5, dernière itération en date.

Dans l'ombre du (petit) géant grandit actuellement ce qui pourrait devenir un concurrent sérieux. Le Tachyon de chez Particle se présente ni plus ni moins comme l'un des mini-ordinateurs les plus puissants du marché. Toujours dans un format ne dépassant pas la taille d'une carte de crédit, il propose un processeur Qualcomm QCM6490 8 cœurs, 4 Go de RAM dans sa version standard et une puce graphique Adreno 643. Mais là où le Tachyon se démarque, c'est sur la connectivité et l'intelligence artificielle.

Un mini-ordinateur compatible 5G et prêt pour l'IA arrive bientôt sur le marché

Grâce à une antenne intégrée, le Tachyon capte la 5G. Il est également compatible avec les Wi-Fi 6 et 6E, ce que le Raspberry Pi 5 n'est pas nativement. La puce graphique est également épaulée par un accélérateur d'IA, un composant ouvrant la voie à des usages poussés comme “détecter des objets dans les flux vidéo, classer les sons dans les flux audio et traiter le langage“.

Le mini-ordinateur Tachyon fait actuellement l'objet d'une campagne Kickstarter déjà couronnée de succès. La livraison est prévue pour janvier/février 2025. Pour autant, il est peu probable qu'il détrône le Raspberry Pi de sitôt. Son prix, 249 $ seul sans réduction, est un frein important. Pour moins de 135 €, vous pouvez acheter un kit Raspberry 5 complet avec alimentation, boiter et carte SD. L'appareil de Particle ne possède pas non plus de port Ethernet, et les particularités mentionnées plus haut ne seront pas utiles à tout le monde. Nul doute qu'il trouvera facilement preneur cela dit.