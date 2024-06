Le prix du Xiaomi 13T est en baisse de 60% pendant les soldes, vite !

Durant les soldes, on peut trouver des offres exceptionnelles mais à quantité limitée. C’est le cas du Xiaomi 13T qui, toujours en vente à 649 € sur le site officiel de la marque, se retrouve à seulement 269 € chez Bouygues Telecom. On vous explique comment profiter de ce bon plan.

Xiaomi propose généralement des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Et ses smartphones ne font pas exception. Le Xiaomi 13T affiche des performances élevées pour un tarif accessible. Durant les soldes d’été, son prix chute encore plus puisqu’il passe de 649,99 € à 269,99 €. Vous cherchez un nouveau smartphone ? Ne tardez pas, à ce prix-là, il ne restera pas longtemps en stock.

Pour arriver à ce tarif bas, Bouygues Telecom vous propose d’acheter le smartphone seul à 449,90 €. Vous obtenez ensuite un remboursement de 80 €, ce qui fait chuter le prix à 369,90 €. Mais ça n’est pas tout. Avec le bonus reprise de 100 €, vous obtiendrez au final le smartphone à seulement 269,90 €. Un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Durant les soldes, l’excellent Xiaomi 13T est à prix sacrifié

Xiaomi est réputée pour proposer des produits au prix très compétitif. Ainsi, à 649,99 €, le Xiaomi 13T affiche des caractéristiques qui n’ont rien à envier à des concurrents plus chers. Il est équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra associé à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go.

Son écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces profite d’une définition de 2712 x 1220 pixels et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Les images fluides, riches en couleurs, en font un smartphone capable de faire tourner les jeux les plus lourds aux graphismes élevés. Sa batterie de 5000 mAh vous offre par ailleurs une excellente autonomie.

Côté photo, le Xiaomi 13T n’est pas en reste. Outre la caméra selfie de 20 MP, le smartphone est équipé d’un triple capteur arrière conçu en collaboration avec Leica. On retrouve ainsi un capteur principal de 50 MP accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur téléobjectif de 50 MP. Grâce à sa certification IP68, vous pourrez l’utiliser à l’extérieur sans craindre la pluie.

