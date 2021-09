Le prix du smartphone Xiaomi Redmi 9C tombe à 99,90 €

Le Xiaomi Redmi 9C dans sa version avec 64 Go de mémoire interne est à un très bon prix chez Cdiscount. Ce smartphone entrée de gamme habituellement proposé aux alentours des 150 € voit son prix chuter sous la barre des 100 €, à 99,90 €. Un bon plan à ne pas rater pour les personnes à le recherche d'un smartphone pas cher.

Retour à un bon prix du smartphone Xiaomi Redmi 9C sur Cdiscount. Le smartphone entrée de gamme passe sous la barre des 100 € à très précisément 99,90 € dans les coloris bleu et noir. Il est idéal comme téléphone d'appoint et permet de naviguer sur Internet, passer des appels, surfer sur les réseaux sociaux et regarder des contenus vidéos en streaming mais aussi prendre des photos et vidéos.

Compatible 4G et débloqué tous opérateurs, le Xiaomi Redmi 9C est un téléphone équipé d'un écran Dot Drop de 6,53 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Helio G25 et d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Pour la photo/vidéo, on retrouve une double caméra arrière de 13 + 2 MP et une caméra frontale de 5 MP. A ce tarif, difficile de faire mieux.

