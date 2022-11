Le prix des Poco M4 Pro et X4 Pro est au plus bas, dès 139 €

À l'occasion du Singles' Day, le POCO M4 Pro est au prix très intéressant de 139 €. Le Poco X4 Pro en ce qui le concerne est en promo à 209 €. C'est une aubaine si vous recherchez un smartphone équilibré pour un prix dérisoire.

Si vous recherchez un smartphone pas cher en cette période fin d'année, les POCO M4 Pro et X4 Pro font l'objet d'une belle réduction pendant le Singles' Day AliExpress. Les deux produits sont expédiés depuis un entrepôt Français et vous seront livrés dans un délai raisonnable.

Poco M4 Pro à 139 € avec le code promo SDXFR5

Commençons par le Poco M4 Pro. Proposé en deux coloris au choix (bleu ou noir), le modèle 128 Go du smartphone Xiaomi est vendu au prix de 139 euros au lieu de 229,90 euros, soit une réduction de 40%. La réduction s'applique avec le code promotionnel SDXFR5 (à saisir durant l'étape de la commande). Cette offre promotionnelle concerne la version 4G du téléphone et sera valable jusqu'au 12 novembre à 8h59 (dans la limite des stocks disponibles) à l'occasion du Singles' Day AliExpress.

Le POCO M4 Pro dispose d'un écran LCD de 6,43 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Il embarque un processeur MediaTek Helio G96 Octo-Core aux performances équilibrées. Ce dernier est épaulé par une mémoire vive de 6 Go et 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To via carte microSDXC. Sa batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide de 33W.

Concernant la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.. Pour en savoir davantage sur le smartphone, nous vous invitons à jeter un œil à notre article consacré au test du Xiaomi POCO M4 Pro.

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR LE POCO M4 PRO

Poco X4 Pro à 209 € avec le code promo DEALFR1

Le Poco X4 Pro est un smartphone d'entrée de gamme compatible 5G et offrant des performances correctes pour un prix très accessible. Il est encore plus abordable dans le cadre du Singles' Day AliExpress au prix de 209 € au lieu de 299 €. Pour profiter de ce tarif, n'oubliez pas de renseigner le code promo DEALFR1. En ce moment, seuls les coloris bleu et jaune sont disponibles.

Le Poco X4 Pro dispose d'un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. C'est très rare pour un smartphone de ce prix. Sa batterie de 5000 mAh est compatible avec une recharge rapide 67 W.

Enfin, pour la partie photo, le smartphone dispose de trois capteurs : un module principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et capteur macro de 2 MP.