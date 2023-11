Le prix des péages augmenteraient en 2024, voici à quoi s’attendre

Une mesure que souhaite adopter le gouvernement pourrait avoir une conséquence directe sur le prix des péages avec une hausse dès 2024. Elle est désormais chiffrée par les sociétés d'autoroutes.



La décarbonisation des transports est un enjeu mondial majeur. Avec le nombre croissant de voitures en circulation, la pollution engendrée est réelle et pas encore compensée par la montée en puissance des voitures électriques. En France, l'une des solutions proposée par le gouvernement est de favoriser un mode de transports alternatif plus propre, en l’occurrence le ferroviaire. Pour ça il faut de l'argent, forcément. Et afin d'en trouver, l'idée est de taxer les sociétés d'autoroute, entre autres. Le projet figure au budget 2024 et il pourrait avoir des conséquences directes sur les automobilistes.

Les entreprises autoroutières ne le cachent pas : si leurs taxes augmentent, elles devront récupérer l'argent ailleurs pour compenser. Au total, le gouvernement espère récupérer 600 millions d'euros par an. Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes qui possède la moitié du réseau du pays, a chiffré l'impact de la mesure : “l'expérience montre que, quand on augmente les taxes, on a mécaniquement une hausse des tarifs. Une taxe de 4,6% sur le chiffre d'affaires des autoroutes, c'est mécaniquement avoir une hausse des péages au moins équivalente”.

Prendre l'autoroute pourrait coûter plus cher dès 2024

Concrètement, il faut donc s'attendre à une augmentation du prix des péages d'environ 5 % l'an prochain. Pierre Coppey poursuit en précisant que “la taxe sur les autoroutes, elle existe, elle s'appelle la taxe d'aménagement du territoire, elle s'appelle la redevance domaniale et elle finance déjà la concurrence d'un milliard d'euros par an, le ferroviaire […]”. L'entreprise Vinci Autoroutes estime donc qu'elle contribue déjà assez, alors même qu'elle a besoin d'investir dans la mise en place de bornes de recharges pour voitures électriques par exemple.

La hausse avancée n'est pas actée pour autant. Il faut d'abord que la proposition de taxes supplémentaires soit validée. Ensuite, des négociations ont lieu entre le gouvernement et les sociétés d'autoroutes pour étaler l'augmentation de 5 % sur plusieurs années, plutôt que de l'appliquer en 2024. Une chose est sûre cependant, l'usager sera bien impacté par la mesure, quand bien même l'État avait assuré du contraire lors de son annonce.

