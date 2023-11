Acheter sa voiture neuve sur Amazon ? Ce sera possible dès 2024

Après le e-commerce, le streaming et depuis peu le jeu en cloud gaming, Amazon va se transformer en concessionnaire en ligne. En effet, il sera possible dès 2024 d'acheter des voitures neuves sur le site marchand américain. Hyundai sera le premier constructeur à proposer ses véhicules sur Amazon.

Alors qu'Amazon vient tout juste de lancer Luna en France, son nouveau service de cloud gaming, le géant du e-commerce vient d'annoncer une nouvelle de taille. Dès 2024, les utilisateurs américains pourront acheter des voitures neuves en ligne sur le célèbre site marchand.

Une première dans l'histoire d'Amazon. Pour concrétiser ses ambitions, l'entreprise américain a signé un partenariat d'envergure avec le constructeur sud-coréen Hyundai. Elle sera la première marque à proposer des véhicules sur Amazon. “Hyundai est une entreprise très innovante qui partage la passion d'Amazon pour essayer de rendre la vie de ses clients meilleure et plus facile chaque jour”, a assuré le PDG d'Amazon Andy Jassi dans un communiqué officiel.

“Le partenariat avec l'une des organisations les plus centrées sur les clients au monde ouvre des opportunités incroyables“, a déclaré de son côté Jaehoon Jay Chang, PDG de Hyundai. Que comprend concrètement ce partenariat entre les deux entreprises ?

Amazon se lance dans la vente en ligne de voitures neuves

Comme dit plus haut, les concessionnaires automobiles pourront dès 2024 passer par Amazon USA pour vendre des véhicules. Hyundai ouvrira donc le bal. Directement sur le site, les clients pourront choisir leur modèle, mais aussi les différentes options, finitions et coloris. Ensuite, ils pourront procéder à la vérification en ligne de leur moyen de paiement, et procéder au financement via les multiples options proposées par le site. Une fois la transaction terminée, les utilisateurs pourront au choix se faire livrer le véhicule chez le concessionnaire le plus proche ou bien directement à domicile.

Via cette union inédite avec Amazon, Hyundai s'est engagé à intégrer dans tous ses nouveaux véhicules à partir de 2025 l'assistant virtuel Alexa. En d'autres termes, les utilisateurs pourront à bord de leur Hyundai utiliser l'IA d'Amazon pour lire de la musique, des podcasts ou des livres audio, mais aussi contrôler leur maison intelligente sur la route (en démarrant le chauffage à distance ou ouvrir la porte du garage).

Quoi qu'il en soit, l'annonce d'Amazon a fait trembler les professionnels de l'automobile, notamment les sites spécialisés dans la vente en ligne de véhicules d'occasion. Comme le rapportent nos confrères des Echos, les actions de certains détaillants automobiles comme CarMax ou Carvana ont chuté de 5 % hier.