Le prix de l’Apple Watch Series 9 est en chute libre pour le Black Friday !

Le jour des meilleures affaires de l'année continue sur Phonandroid.

Les heures passent et le Black Friday n'est pas éternel

On poursuit notre sélection des meilleures réductions de prix du moment avec un classique : l’Apple Watch Series 9. Et bonne nouvelle, il s’agit de la version qui cumule GPS et connexion cellulaire. Son prix de vente conseillé est de 599 euros et Boulanger la propose déjà 200 euros moins cher que ce prix. Et en ajoutant le code promo BLACK30 vous obtenez une remise de 30 euros supplémentaires ! Vous pourrez donc vous offrir ce petit bijou pour seulement 369 euros avec une livraison gratuite et rapide.

Pourquoi choisir l’Apple Watch Series 9 ?

Si vous n’avez encore jamais eu au poignet une Apple Watch, vous allez très rapidement vous rendre compte qu’il ne s’agit pas d’une simple montre. Avec son design élégant très reconnaissable, elle propose un beau boîtier en aluminium de 45mm sur lequel on va retrouver un magnifique écran Retina avec la possibilité de garder l’écran toujours allumé pour consulter l’heure ou vos notifications sans réduire considérablement son autonomie.

Même si elle apparait toute petite, l’Apple Watch Series 9 embarque une puissante puce S9 qui offre une réactivité exemplaire pour une utilisation fluide de toutes vos applications. C’est la montre idéal pour les sportifs qui pourront suivre leur activité physique en temps réel avec la présence de nombreux modes d’entraînement. D’ailleurs, c’est une montre connectée qui pourra aussi être utilisé en piscine et en mer puisqu’elle est étanche jusqu'à 50 mètres !

À chaque fois qu’Apple sort une nouvelle smartwatch, ils mettent l’accent sur l’importance du suivi de votre santé avec cet outil révolutionnaire. Vous pouvez ainsi suivre votre fréquence cardiaque, réaliser un électrocardiogramme ou bien mesurer vos niveaux d'oxygène dans le sang. Et votre Apple Watch pourra même vous prévenir si vous avez un rythme cardiaque irrégulier ou un bruit trop élevé autour de vous pour s’assurer que vous restez en bonne santé.

En ce qui concerne la connectivité, ce modèle vous permet de passer des appels, envoyer des messages et utiliser Siri, même sans votre iPhone, puisqu’il dispose d’une connectivité cellulaire très pratique au quotidien. Vous pouvez bien sûr également connecter vos écouteurs en Bluetooth pour écouter de la musique ou des podcasts lors de vos balades ou de vos entrainements.

Pour finir, parlons autonomie : la batterie vous permettra d’utiliser sans problème votre montre intelligente toute la journée. Et en cas de besoin, la charge rapide vous permet de la recharger en un rien de temps.