Le Pixel 7a déjà pris en main, Google doit supprimer une application IPTV du Play Store, le récap

Le Pixel 7a sera présenté lors de la Google I/O 2023 au mois de mai prochain, mais une vidéo vient déjà de dévoiler une première prise en main du smartphone. De son côté, Google a été contraint par la justice de supprimer un lecteur pirate IPTV du Play Store à la suite d’une plainte de la Liga. Enfin, des images du catalogue de Tesla ont dévoilé comment le constructeur automobile a réussi à utiliser d’aussi grosses batteries dans son premier camion électrique. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 03 janvier 2023.

Le Pixel 7a a déjà été repéré dans la nature avant le lancement

Comme c’est souvent le cas avec tous les produits de Google, le Pixel 7a vient déjà de fuiter, alors que sa présentation n’est pas prévue avant plusieurs mois. Une vidéo prise en main d’un prototype a été relayée sur les réseaux sociaux, et on peut y découvrir l’intégralité du design du smartphone, mais également certaines caractéristiques techniques. Elle confirme par exemple l’utilisation d’un écran 90 Hz.

Google est obligé de retirer une application IPTV du Google Play Store

À la suite d’une plainte de la Liga, la ligue de football espagnole, Google a été contraint de retirer une application de son Play Store sur Android. Il s’agit de l’application IPTV Smarters Pro, un lecteur pirate qui permettait d’accéder gratuitement à diverses chaînes payantes qui diffusaient les matchs de football. Néanmoins, cette décision de justice ne concerne que l’Espagne. IPTV Smarters Pro est donc toujours disponible en France sur les smartphones Android.

Des images des composants du Tesla Semi dévoilent où se trouvent les batteries

Sur Twitter, le leaker green a publié des images de divers composants du Tesla Semi, le premier camion entièrement électrique de la société d’Elon Musk. Sur celles-ci on voit notamment comment Tesla est parvenu à caser une batterie de 900 kWh sous la cabine du conducteur. On constate que les batteries sont au nombre de neuf, et qu’elles n’ont pas toutes la même forme.

