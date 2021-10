Le Pixel 6 permet d’effacer les personnes et les éléments indésirables, adieu Photoshop !

Le Pixel 6 va apporter des changements majeurs sur la partie photo des smartphones de Google, et l’entreprise américaine compte aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités à son flagship. On retrouvera notamment une gomme magique.

Jusqu’à présent, bien que l’algorithme de Google fasse partie des meilleurs, les smartphones Pixel n’utilisaient pas de capteurs photo haut de gamme. Cependant, cela va changer sur les Pixel 6 et 6 Pro. En effet, le célèbre leaker Evan Blass a dévoilé que le site du revendeur britannique Carphone Warehouse avait fait fuiter toutes les nouvelles fonctionnalités des smartphones.

Nous avons à présent la certitude que les Google Pixel 6 et 6 Pro utiliseront un capteur principal Samsung GN1 de 50 MP. Ce dernier promet de capturer 150 % de lumière supplémentaire par rapport au capteur principal du Pixel 5, il s’agira donc d’une mise à niveau significative. On a d’ailleurs déjà pu voir les premiers clichés capturés par le Pixel 6 Pro, et ils sont très prometteurs. Ce capteur principal sera accompagné par un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 48 MP sur le Pixel 6 Pro, qui sera capable d’effectuer un zoom optique 4X et un « Super Res Zoom » 20X.

Google ajoute des fonctionnalités photo intelligentes à son Pixel 6

Google n’a pas fait qu’améliorer les capteurs de ses smartphones, puisqu’ils vont aussi arriver avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités photo. En effet, la fuite confirme les fonctionnalités qui avaient été repérées par XDA Developers le mois dernier, dont notamment le « Magic Eraser ».

Cette « Gomme magique » avait été dévoilée en mai 2017 à l’occasion de la conférence Google I/O, mais l’entreprise n’avait jusqu’à présent plus donné de ses nouvelles. Elle risque de faire trembler Photoshop, puisqu’elle permettra aux propriétaires de Pixel 6 de supprimer tout objet dans une image en utilisant l’intelligence artificielle.

D’après le marketing officiel, « la gomme magique fait disparaître les distractions en quelques clics. Supprimez les inconnus et les objets indésirables dans Google Photos, afin que les personnes et les lieux que vous capturez restent les véritables stars ». Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en savoir davantage sur ce « Magic Eraser », puisque les Pixel 6 et 6 Pro seront officiellement annoncés par Google le 19 octobre prochain, à des prix qui s’annoncent très compétitifs.