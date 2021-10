Google Pixel 6 : les tarifs et caractéristiques confirmés par un revendeur allemand

Alors que Google ne lancera ses nouveaux Pixel 6 et 6 Pro que dans deux semaines, une offre incluant un Pixel 6 et un casque Bose a déjà été repérée chez un revendeur allemand, confirmant ainsi la plupart des informations dont nous disposions.

La célèbre chaîne de magasins Saturn a déjà dévoilé une offre très intéressante pour le Pixel 6. Le smartphone est affiché à un prix de 649 euros, ce qui correspond au prix qui avait fuité il y a quelques semaines. Du côté du Pixel 6 Pro, la fuite avait indiqué qu’il serait commercialisé à 899 euros, mais il faudra attendre d’en être certain.

Pour toute précommande du Pixel 6 à partir du 19 octobre jusqu’au 27 octobre prochain, le magasin Saturne offrira un casque Bose Headphones 700, d’une valeur de 279,99 euros. Pour rappel, lors de la sortie du Pixel 5 l’année dernière, Google avait également offert un casque QC 35 II de Bose, il est donc probable que cette offre soit généralisée pour tous les revendeurs et qu’elle soit disponible en France.

Seems like the German Retailer "Mediamarkt" spilled the beans on the Pixel 6 and confirms the 649 Price.

Les caractéristiques du Pixel 6 confirmées

En plus de dévoiler le prix, l’offre et le cadeau de précommande, Saturn a également confirmé la plupart des caractéristiques techniques du Pixel 6. En effet, nous avons désormais la certitude que le smartphone utilisera deux caméras à l’arrière de 50 MP et 12 MP ainsi qu’une caméra frontale de 8 MP pour les selfies.

Le smartphone sera vendu avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et utilisera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Point intéressant à noter, l’affiche confirme le retour de la reconnaissance faciale, qui avait disparu au profit du capteur d’empreintes digitales. Les fans de Google auront donc un nouveau moyen de déverrouiller leur smartphone. Enfin, le Pixel 6 sera alimenté par une batterie de 4620 mAh, ce qui devrait être assez pour alimenter son écran FHD+ de 6,4 pouces pendant toute une journée.

Pour rappel, les Pixel 6 et 6 Pro seront disponibles en précommande en France le 19 octobre prochain et seront disponibles en magasin à partir du 28 octobre. On a hâte de découvrir ce que valent ces nouveaux modèles, et surtout les performances de la nouvelle puce Tensor de Google.