Pixel 6 Pro : découvrez les premières photos et vidéos prises avec le smartphone Google

Le Pixel 6 Pro, le futur smartphone haut de gamme de Google, continue de se dévoiler. Alors que la présentation officielle est imminente, une fuite permet de découvrir une première série de photos et vidéos prises avec l'appareil photo. Ces images offrent un aperçu des performances du téléphone sur le terrain de la photographie et de l'enregistrement vidéo.

La gamme des Pixel 6 est particulièrement attendue au tournant sur la partition photo et vidéo. Grâce aux algorithmes de traitement de Google, les smartphones Pixel se sont toujours imposés parmi les meilleurs photophones du marché, malgré un hardware parfois famélique. De facto, les amoureux de technologie s'attendent à ce que le Pixel 6 Pro fasse des merveilles en photo et en vidéo.

Dans ce contexte, Brandon Lee, le vidéaste derrière la chaîne YouTube This is Tech Today, a dévoilé une série de photos et de vidéos prises avec le Pixel 6 Pro. Le YouTubeur explique avoir obtenu ces images de la part d'une source anonyme résident au Nigeria. Néanmoins, il assure que ces clichés sont authentiques.

La stabilisation optique du Pixel 6 Pro serait décevante

D'après les images montrés dans la vidéo ci-dessous, le Pixel 6 Pro est largement à la hauteur de ses illustres prédécesseurs. L'effet bokeh, qui consiste à mettre en avant un élément (généralement un visage) en appliquant un flou sur l'arrière plan, est très précis et efficace. Le flou est appliqué sans aucun raté.

Les clichés mis en avant par Brandon Lee fourmillent aussi de nombreux détails. Par exemple, la photo du sol montre toutes les aspérités de la surface alors que le cliché a été pris avec le zoom optique x2,5. Avec le zoom x4, la quantité de détails préservée est impressionnante. On distingue nettement tous les éléments.

Sur le même sujet : Le Pixel 6 Pro de Google déjà pris en main en vidéo avant son lancement officiel

Dans la vidéo ci-dessous, Brandon Lee montre aussi un exemple d'enregistrement vidéo. La séquence se distingue par un excellent niveau de détails et des couleurs vives et réalistes. Cependant, la stabilisation optique semble laisser à désirer. Comme le souligne le vidéaste, on perçoit nettement les pas de l'utilisateur. Pour le vidéaste, la stabilisation n'est pas au niveau de celle de l'iPhone 13 Pro ou du Vivo X70. Notez que le Pixel 6 Pro utilisé dispose d'une préversion du logiciel. Google pourrait donc apporter des améliorations et des correctifs avec une mise à jour logicielle d'ici le lancement.