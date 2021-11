Le Pixel 6 de Google s’affiche à un prix imbattable pour le Black Friday

Si vous cherchez à vous équiper du smartphone Pixel 6 de Google, sachez qu'il fait l'objet d'une réduction de 50 euros dans le cadre du Black Friday. Il est affiché à 599 euros au lieu de 649 euros habituellement. Un bon plan à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

Pour le Black Friday, le smartphone Google Pixel 6 voit son prix baisser de 50 euros pour s'afficher à 599 € au lieu de 649 €. C'est du coté de l'enseigne Boulanger qu'il faut se tourne pour profiter de cette offre. Cependant, tout comme le Pixel 6 Pro, ce dernier pourrait être victime d'une rupture de stock assez rapidement. Si vous êtes intéressé par le Pixel 6, nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder.

Pour en venir au Pixel 6 de Google, il s'agit du premier smartphone du constructeur américain à intégrer le processeur Tensor, entièrement conçu par ce dernier. Le smartphone est doté de 8 Go de mémoire RAM et permet une utilisation confortable, même pour le jeu de manière fluide. La partie photo est indéniablement son point fort avec l'intégration de deux capteurs arrière dont un principal de 50Mpx et un capteur frontal de 11,1Mpx.

Grâce à ce combo, les photos du Pixel 6 sont dignes de celles d'un appareil pro. Son écran de 6,4 pouces OLED offre également une fréquence d'affichage de 90Hz, ce qui lui assure une excellente fluidité quelque soit l'utilisation. Le Pixel 6 est également très endurant avec sa batterie de 4 614mAh qui lui confère une excellent autonomie. Compatible 5G, il représente une excellente alternative aux smartphones les plus premium du marché et offre sans doute l'un des meilleurs rapport qualité prix en 2021. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre test complet du Pixel 6.