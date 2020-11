Le Pixel 5 se transforme en chargeur sans fil quand vous branchez un câble USB-C

Dès que l'on connecte le Pixel 5 à un chargeur USB-C, le smartphone se transforme automatiquement en chargeur QI. Plus besoin d'activer la fonction adéquate dans les paramètres du smartphone, l'appareil se charge de tout.

Disponible depuis le 15 octobre dernier, le Pixel 5 de Google s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs smartphones de l'année, malgré quelques lacunes comme son “petit” processeur ou son capteur d'empreinte dorsal. Il faut dire que Google nous avait habitués au haut du panier ces deux dernières années, le Pixel 4 ayant remporté tous les suffrages (à condition de mettre de côté son autonomie en berne).

Qu'à cela ne tienne, ce smartphone de seulement 6″ bénéficie d'autres qualités, telles son très faible encombrement (il pèse moins de 150 grammes), la qualité de ses prises de vue ou sa compatibilité 5G. Au fil des semaines, Google dévoile certaines des fonctionnalités du Pixel 5, fonctionnalités qui n'avaient pas été annoncées à sa sortie et à côté desquelles tout le monde est passé, nous y compris.

Le Pixel 5 fait automatiquement office de chargeur QI quand il est connecté au secteur

Si le Pixel 5 fait preuve de nombreuses qualités, sa réputation est néanmoins entachée de quelques déboires, notamment dus à un étrange écart entre l'écran et le châssis de l'appareil. Google tient cependant à rassurer celles et ceux qui ont acquis (ou qui souhaitent acquérir) le smartphone. L'appareil profite d'atouts que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

Ainsi, on apprend aujourd'hui que le smartphone se dote d'une option des plus malignes concernant la charge inversée. Si l'on savait déjà que le Pixel 5 est capable de recharger d'autres appareils en puisant dans ses propres ressources, on ignorait jusqu'alors qu'il était capable de le faire automatiquement quand il est relié au secteur.

Google explique en effet que pour activer la charge inversée, une petite manipulation est normalement nécessaire. Il convient de se rendre dans les Paramètres du smartphone, puis de sélectionner les options Batterie > Partage de batterie. Avec le Pixel 5, plus besoin d'effectuer la moindre manipulation : dès qu'un câble de recharge est connecté au port USB-C, le smartphone active l'option de charge inversée. En revanche, si aucun accessoire nécessitant une recharge n'est détecté, l'appareil désactive la fonctionnalité en question. Une option des plus pratiques, en somme. Espérons maintenant que Google nous réserve d'autres surprises du genre dans les prochaines semaines.